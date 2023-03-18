«Безграничная смелость и мужество»: в Казани презентовали выставку о героях СВО

Мультимедийная выставка «Герои спецоперации» открылась сегодня на площадке «Россия – моя история». Графические новеллы экспозиции расскажут посетителям о жизни, мужестве, героизме и подвигах более 20 бойцов – участников СВО.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодарю всех тех, кто пришел сюда, чтобы поклониться нашим героям специальной военной операции на территории Украины. Без сомнений, выставку нужно самому видеть, чувствовать, понять, принимать и задуматься над тем, что 21 российский солдат стал героем на этой новой стезе военных действий. Для того чтобы победить, они не щадили своих жизней и думали только о том, чтобы выполнить свой долг. Для многих это пример большого мужества», – отметила депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.

Отметим, что патриотический проект создан по инициативе Фонда гуманитарных проектов, Университетом «Синергия» и Российским обществом «Знание». Экспозиция разбита на пять тематических разделов: «Герои переломного года», «Герои и времена», «Герои и города», «Герои и машины», «Герои и подвиги».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иллюстрации графических новелл расскажут гостям выставки истории участников специальной военной операции. Среди них есть и рассказы о жизни и судьбе татарстанцев – гвардии старшего лейтенанта Дамира Исламова и ефрейтора Дамира Гилемханова.

После начала спецоперации на Украине полк Дамира Исламова был переброшен для освобождения Донбасса от украинских националистов. Действуя в составе бронегруппы, танк под командованием Исламова вышел к городу Золотое, все районы которого были заняты ВСУ. Контроль над населенным пунктом представлялся важной задачей, ведь через него проходят железнодорожные пути из Дебальцево в Купянск. Танкист уничтожил долговременную огневую точку и четыре танка противника, однако пятая украинская машина успела прямым ударом уничтожить российский танк. Весь экипаж погиб.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня бронзовые бюсты Дамира Исламова воздвигли в его родном Лениногорске и на Аллее Славы Казанского танкового училища. Теперь его имя стоит в одном ряду с Героями Советского Союза и Героями России –выпускниками училища.

«Я думаю, что нынешние герои – это продолжение победы Великой Отечественной войны. Двадцать один герой, из них 14 посмертно. Семь человек, несмотря на то, что они испытали все ужасы, сложности и трудности, вернулись в зону СВО и продолжают сражаться за нашу победу. Татарстан гордится тем, что среди героев есть и татарстанцы. Они посвятили себя нашему будущему. Экспозиция заставляет задержаться, задуматься о своей судьбе и своем месте в наше непростое и сложное время», – подчеркнула Татьяна Ларионова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из самых известных подвигов специальной военной операции стало взятие под контроль Чернобыльской АЭС без единого выстрела. Именно этому событию и посвящена новелла, иллюстрации которой поэтапно отразили мужество российских солдат.

24 февраля 2022 года российские войска выдвинулись для захвата данных территорий. При поддержке БТР и нескольких танков спецназ молниеносно пересек зону отчуждения и подошел к станции. Оценив обстановку, полковник полиции Андрей Фроленко применил военную хитрость и в ходе переговоров с нацгвардией Украины убедил командование вражеского батальона, что станция окружена превосходящими силами российских войск, сопротивление неразумно и может привести к катастрофе.

Так, без единого выстрела удалось взять контроль над станцией, а бойцы батальона Национальной гвардии, которые охраняли АЭС, добровольно сложили оружие.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Графические новеллы созданы студентами Университета «Синергия» при поддержке преподавателей. В Казани выставка будет работать до 6 апреля 2023 года. Как сообщают организаторы, вход свободный.