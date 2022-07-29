Беженец из Донбасса рассказал о городе-призраке в ЛНР на встрече с Леонидом Слуцким

Беженец из Мариуполя, бывший футболист Василий Исаков посетил тренировку «Рубина» и рассказал на встрече с Леонидом Слуцким о положении дел с футболом на Донбассе.

«В Мариуполе сейчас тренировать нельзя, это город-призрак. Там нет ни одного целого жилого дома. Если там и есть дома, то они обязательно с какими-то увечьями либо полностью разрушенные, я уже молчу о каких-то футбольных полях. То есть когда у людей минимальные средства для выживания, им не до футбола. Людям до сих пор не дали полноценно воду, свет. О газе даже никто и не думает. Там сейчас очень тяжело, и я сейчас еду к моим родителям, чтобы им хоть как-то помочь», – цитирует Исакова корреспондент «Татар-информа».

Также он рассказал, как в ходе боевых действий на территории ЛНР чуть не остался без ног

«Я обычный житель города Мариуполя, мирного города, которого коснулась война. Я пошел утром за водой и оказался не в то время, не в том месте. Чуть-чуть не дошел до дома, в ногах прозвучал взрыв, и всё... Я не знаю, что это было, как это было.

Хотел бы сказать спасибо врачу. Не знаю, дойдет ли это до него, но я хочу, чтобы он это услышал. Это Панов Юрий Евгеньевич, хирург городской больницы №9 в Донецке. Это человек, который спас мне ноги. Это единственный человек, которому я бы хотел сказать слова благодарности», – рассказал Василий Исаков.

Позже спортсмен приехал в Татарстан к родственникам, где прошел дополнительное лечение и реабилитацию.