Безэкипажный катер уничтожен у побережья Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном предотвращении атаки на город. Российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер противника вблизи Стрелецкой бухты.

«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, – это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что гражданская инфраструктура не пострадала, что подтверждено данными местной спасательной службы.

Губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.