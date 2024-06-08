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Безэкипажный катер уничтожен у побережья Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном предотвращении атаки на город. Российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер противника вблизи Стрелецкой бухты.
«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, – это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что гражданская инфраструктура не пострадала, что подтверждено данными местной спасательной службы.
Губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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