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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2021  21:32
Павел Климчак

Бездомный отравился дымом во время пожара в подвале жилого дома в Казани

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В 19.43 по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что из подвала жилого дома по улице Горсоветской идёт дым.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие пожарные потушили загоревшиеся вещи по площади 1 квадратный метр. Также из подвала они вывели на свежий воздух с помощью маски спасаемого пострадавшего бездомного и передали его врачам скорой помощи.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Мужчину с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#пожар #отравление продуктами горения
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