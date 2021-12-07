Бездомный отравился дымом во время пожара в подвале жилого дома в Казани
В 19.43 по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что из подвала жилого дома по улице Горсоветской идёт дым.
Прибывшие пожарные потушили загоревшиеся вещи по площади 1 квадратный метр. Также из подвала они вывели на свежий воздух с помощью маски спасаемого пострадавшего бездомного и передали его врачам скорой помощи.
Мужчину с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.