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Происшествия
26 мая 2022  07:49
Полина Шевчук

Бездомный едва не погиб на пожаре в заброшенном доме в татарстанском селе

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Бездомный едва не погиб на пожаре в заброшенном доме в татарстанском селе

Сообщение о пожаре в селе Антоновка Камско-Устьинского района РТ поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня рано утром, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №116 выяснили, что горит небольшой заброшенный деревянный дом.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара пострадал 73-летний бездомный мужчина. Его с ожогами лица, рук и тела доставили в больницу.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 24 кв. метра. Причины устанавливаются.

#пожар #Ожоги #МЧС РТ
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