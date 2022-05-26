Бездомный едва не погиб на пожаре в заброшенном доме в татарстанском селе
Сообщение о пожаре в селе Антоновка Камско-Устьинского района РТ поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня рано утром, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №116 выяснили, что горит небольшой заброшенный деревянный дом.
В результате пожара пострадал 73-летний бездомный мужчина. Его с ожогами лица, рук и тела доставили в больницу.
Площадь пожара составила 24 кв. метра. Причины устанавливаются.