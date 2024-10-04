Безбарьерная среда и живописные виды: ПИК построит третий жилой квартал в Казани

Современная архитектура и панорама леса

Компания ПИК реализует уже третий проект в Казани – это жилой квартал «Матюшино парк» в Приволжском районе города. Он будет состоять из 20 корпусов с жилой площадью более 180 тыс. кв. метров. Будущие жильцы смогут выбрать квартиры по своему вкусу, проект предусматривает варианты с мастер-спальней, кухней-гостиной, гардеробной и постирочной. Сдавать жилье будут с предчистовой отделкой: покупателям останется только выбрать цвета и материалы для своего интерьера, а потом создать в новой квартире уют с помощью декора.

На первых этажах домов оборудуют просторные лобби с новыми комфортными лифтами, местами для колясок и велосипедов. Из окон откроются панорамные виды на Девликеевский лес. Летом здесь можно совершать неспешные прогулки с семьей, устраивать пикники или заниматься спортом. Зимой – кататься на лыжах, строить снеговиков или играть в снежки. Это отличное место для отдыха от городской суеты. Помимо этого, в получасе езды на автомобиле находится река Волга.

На территории «Матюшино парк» создадут безбарьерную среду. Это значит, что здесь не будет пандусов и бордюров, а входы в подъезды и магазины расположат на уровне земли для удобства маломобильных жителей, велосипедистов и мамочек с колясками. Дома будут отличаться современной архитектурой, главные фишки – угловые окна, микромассинг, террасы, закрытые балконы и лоджии.

До центра города – за 20 минут

Фишка нового жилого квартала – это не только внутренняя, но и внешняя инфраструктура. Например, рядом с проектом «Матюшино парка» появится два детских сада на 520 мест, в планах – школа на 1,5 тыс. учеников и поликлиника.

Вблизи расположатся магазины, кафе, аптеки и многое другое. Через квартал будет проходить пешеходный бульвар, который станет главной пешеходной артерией и соединит его ключевые точки. Для любителей активного отдыха здесь оборудуют спортивные площадки, а для малышей – современные игровые пространства.

Рядом с проектом жилого квартала также есть железнодорожная станция «Южный парк», откуда за 20 минут можно добраться до центра Казани и за 12 минут до аэропорта.

«Нокса парк» и «Сиберово»

Помимо этого масштабного проекта ПИК строит в Казани еще два жилых квартала. Один из них – «Сиберово» – располагается на улице Журналистов, в 15 минутах от центра города. Его отличает переменная высота домов – от 7 до 26 этажей. Рядом с проектом также есть школа и детские сады, торговые центры и другие необходимые сервисы. С верхних этажей открывается вид на реку Казанку, «Ак Барс Арену» и Центр семьи «Казан».

«Нокса парк» находится в Советском районе, где много лесов и парков. Доехать от жилого комплекса до центра Казани можно за 20 минут на машине или автобусе. В 2024 году вблизи проекта откроется благоустроенная набережная реки Ноксы.

Оба эти проекта федерального девелопера ПИК отметили в 2023 году на форуме «Казаныш», где награждают лучшие архитектурные проекты Казани. «Сиберово» оказался в двух номинациях: «Лучшее благоустройство территорий» и «Лучшая архитектурно-градостроительная подсветка». Детский сад в «Нокса парке» занял третье место в категории «Лучший социальный объект».

ПИК — крупнейшая в России и Европе технологическая компания в области жилой недвижимости. С момента основания в 1994 году ПИК реализует комплексные жилые проекты со всей необходимой инфраструктурой. ПИК представлен в 16 регионах России. С начала деятельности компания построила более 35 млн квадратов жилой недвижимости, обеспечив жильем более 2 млн человек. С 2007 года компания торгуется на фондовом рынке.

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Фото: пресс-служба ПАО «ПИК-специализированный застройщик»