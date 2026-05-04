Общество 4 мая 2026 16:07

Бежавшая марафон врач РКБ пожертвовала рекордом ради бегуна, которому стало плохо

Заведующая приемно-диагностическим отделением №1 РКБ Татарстана Татьяна Павлова пожертвовала личным рекордом на Казанском марафоне, чтобы помочь спортсмену, которому стало плохо во время забега. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«Из-за электролитных нарушений мужчина не смог закончить дистанцию самостоятельно. Медицинский пункт был в километре, ближайшая бригада – в нескольких метрах у финиша», – объяснили в РКБ.

Татьяна Павлова участвует в марафонах не первый год. Она участвовала в забегах в Санкт-Петербурге, Сочи и в Турции.

#РКБ Татарстана #казанский марафон
В Казани во время КазаньФорума пройдут чемпионаты по корэшу и прыжкам в воду, а также матч РПЛ

