Без жилетов, документов и на судовом ходу: инспекторы ГИМС вышли на Волгу за нарушителями

В Татарстане безопасность людей на воде обеспечивают порядка сотни сотрудников ГИМС

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вода пьяных не любит!»

Сегодня сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ вышли в рейд для поиска нарушителей правил поведения на водоемах. В Татарстане безопасность людей на воде обеспечивают порядка сотни сотрудников ГИМС.

Летом инспекторы ГИМС патрулируют акваторию, занимаются профилактической работой и ежедневно проверяют пляжи.

сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ вышли в рейд для поиска нарушителей правил поведения на водоемах Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня рейд прошел в акватории Волги – тех, кто вышел сегодня на реку на лодках, проверяли на наличие плавательных жилетов и судовых номеров. С особой тщательностью инспекторы ГИМС МЧС России по РТ высматривали тех, кто рыбачит с берегов. По словам инспекторов, падения в воду с берега сегодня одна из наиболее частых причин гибели на воде.

Первый нарушитель встретился уже через 5 минут. Мужчина с девушкой катались на гидроцикле без судовых номеров и спасательных жилетов. За это его водителю выписали штраф в пять тысяч триста рублей. С ним также провели разъяснительную беседу – напомнили о безопасности.

Мужчина с девушкой катались на гидроцикле без судовых номеров и спасательных жилетов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

От комментариев мужчина отказался, попросил его не снимать. Сказал лишь, что все нужные документы у него остались в машине на берегу.

Инспекторам сегодня встретились не только нарушители закона – двое друзей рыбачили с трех часов ночи. Один из них Марат рассказал, что все документы у них в порядке и рассказал, какие правила надо соблюдать, чтобы не попасть в беду.

«Два часа уже сидим без клева, а так – все у нас хорошо. Обязательно каждый должен иметь при себе спасательный жилет. Пьяным выходить в плавание тоже нельзя, главное все делать на трезвую голову. Вода пьяных не любит!» – сказал Марат.

Казанец рассказал о том, как они с другом однажды чуть не затонули рядом с соседним островом.

«Попали мы под волну и отнесло нас на отмель. Повезло, что подплыла другая лодка, и нас вытащили», – сказал он.

Летом инспекторы ГИМС патрулируют акваторию, занимаются профилактической работой и ежедневно проверяют пляжи Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я не стоял, медленно плыл, остановился для сотрудников»

Внимание сотрудников ГИМС привлек мужчина – он стоял на судовом ходу, который, как известно, предназначен для плавания больших кораблей и судов.

«Я не стоял, медленно двигался. Начало сезона великолепное, погода отличная, так что надо продолжать заниматься водным спортом. Все документы у меня в порядке. При рыбалке мы с друзьями ориентируемся на погодные условия и заботимся о своей безопасности», – рассказал Руслан Тухватуллин.

Тех, кто вышел сегодня на реку на лодках, проверяли на наличие плавательных жилетов и судовых номеров Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Итоги рейда подвел старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев.

«Во время рейда одно судно было помещено на специализированную стоянку, так как оно не было зарегистрировано в должном порядке. Также был оштрафован один водитель гидроцикла без бортовых номеров. Сейчас за подобное же нарушение составляется постановление на владельца парусно-моторной яхты. Особое внимание уделяем рыбакам, которые, не обеспечив собственную безопасность, встали на якорь в пределах судового хода. Таких постановлений сегодня было составлено два», – сказал он.