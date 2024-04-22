«Без химии окажемся в каменном веке»: в Казани стартовал Менделеевский конкурс студентов

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Казань в этом году стала городом проведения Менделеевской школы-конференции молодых ученых, которая проводится в 34-й раз. Церемония открытия прошла в IT-парке, где члены жюри и гости конкурса сказали напутственные слова участникам, приехавшим со всей России.

«Надо сказать, что за последние пару лет химия впервые за долгое время стала звучать с самых высоких трибун и при том в хорошем смысле этого слова. Раньше она ассоциировалась с негативным воздействием на внешнюю среду. Но если мы уберем химию, то мы с вами окажемся в каменном веке. Такова правда жизни», — сказал председатель жюри, академик РАН Михаил Егоров.

Менделеевская школа-конференция проводится с 1990 года, чтобы выявлять таланты среди студентов-химиков. На конкурс приехали молодые ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иваново и других городов страны — всего 100 участников из 29 ведущих российских вузов химико-технологического профиля.

Школу-конференцию в этом году поддерживают КНИТУ-КХТИ, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и компания СИБУР. В результате 10 лучших ученых получат приглашение на работу в крупнейшем нефтегазохимическом холдинге России.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Ровно два месяца назад мы при участии Президента РФ Владимира Владимировича Путина на территории „Казаньоргсинтеза“ заложили первый камень в основание НИОКР-центра нашей компании. Ожидаем, что в 2026 году он запустится, и там мы с новой энергией будем разрабатывать новые материалы. Будем делать то, что пока не делаем», — сказал директор «СИБУР-инновации» Ильназ Зарипов и добавил, что компания СИБУР открыта к новым идеям, которые могут дать участники Менделеевского конкурса.

Ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Казаков поблагодарил партнера конкурса, компанию СИБУР, которая взяла на себя затраты на проведение Менделеевской школы-конференции. «Для нас как для университета химико-технологического профиля это большая честь быть соорганизатором данного мероприятия», — добавил Казаков.

Студентов-химиков также поприветствовал Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Он напомнил, что в феврале Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития РФ. Поэтому переход к передовым технологиям, основанным на новых материалах химических соединений, теперь в приоритете у страны на самом высоком уровне.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Члены жюри отметили, что этот год для химиков особенный — Россия отмечает 190 лет со дня рождения одного из величайших ученых в истории Дмитрия Ивановича Менделеева, 300-летие Российской академии наук и 85 лет Отделению химии и наук о материалах РАН.

Менделеевская школа-конференция продлится до 25 апреля включительно. Впереди у участников насыщенная программа, включающая доклады конкурсантов, лекции докторов химических наук, сессию вопросов и ответов от компании СИБУР и поездку на одно из ведущих предприятий химической промышленности России «Казаньоргсинтез», которое входит в холдинг СИБУР.