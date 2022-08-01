Сети для Казани за 7 миллиардов: Метшин о беспрецедентной инвестпрограмме «Водоканала»

Планы развития инженерной инфраструктуры МУП «Водоканал» обсудили сегодня на совещании в мэрии Казани. Как решается вопрос с питьевой водой в пригородах и когда столица Татарстана избавится от иловых полей на Волге – в репортаже «Татар-информа».

Новая канализационная насосная станция «Заречная», которая «развязала проблему 30-летней давности», построена благодаря инвестпрограмме Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отходы Казани переработают в биотопливо для цементных заводов России

Как доложил на совещании гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, сейчас предприятие реализует две крупные инвестиционные программы, направленные на развитие инженерных коммуникаций. Первая рассчитана на 2016-2028 годы и разработана в соответствии с генпланом города. Стоимость программы составляет 17 млрд рублей, а источниками финансирования выступают амортизация и плата за подключение.

По словам Егорова, благодаря этой программе в городе построена новая канализационная насосная станция «Заречная», которая «развязала проблему 30-летней давности, парализовавшую всю северную часть города». Станция оснащена современным, высокотехнологичным оборудованием.

По этой же инвестпрограмме «Водоканалом» построен цех термомеханической обработки илового осадка. Благодаря этому прекращен вывоз на иловые поля образующегося осадка, а в дальнейшем планируется полностью вывести из эксплуатации иловые карты и передать их на рекультивацию. Проект реализован за счет заемных средств, источниками погашения станут также амортизация и плата за подключение.

По словам Андрея Егорова, в рамках реализации первой инвестпрограммы «Водоканалом» построен цех термомеханической обработки илового осадка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Результатом термомеханической обработки осадка является продукт, представляющий собой гранулы размером от 3 до 8 мм, на которые получен сертификат – твердое биотопливо. На сегодняшний день оно поставляется на цементные заводы России – в Мордовию, Подмосковье, Рязань, Ульяновск», – пояснил Егоров.

В мегаполисе проведена реконструкция водозабора «Мирный». Во время его запуска в 2013 году из проектных 22 тыс. кубометров в сутки действующая мощность составляла всего 6 тыс. кубометров. Проведенная работа позволила довести мощность до проектных показателей и решить многолетнюю проблему качества водоснабжения поселка Мирный.

Также в столице Татарстана продолжаются работы по реконструкции водопроводной насосной станции «60-й квартал». Проведены работы по ремонту аварийных конструкций здания, территории и внешних коммуникаций в соответствии с архитектурной концепцией застройки района. На следующем этапе предполагается замена технологического оборудования, что повысит их надежность и позволит сократить число аварий.

В этом году МУП «Водоканал» построит в Казани 10 км водопровода и 8 км канализации Фото: kzn.ru

Выполнены реконструкция и строительство водоводов протяженностью 3 тыс. погонных метров по улице Марджани, в жилых массивах Медгородок, Залесный, Салмачи, Вишневка. Кроме того, проведена реконструкция канализационных коллекторов по улицам Шамиля Усманова, Энергетиков и Марджани.

«Водоканал» построит 18 км сетей для возведения детсадов, школ и жилых домов

В этом году в ходе основной инвестпрограммы МУП «Водоканал» построит в Казани 10 км водопровода и 8 км канализации, которые необходимы для возведения 30 административных зданий, объектов социальной сферы и 20 многоквартирных домов. Уже завершено строительство сетей канализации по улицам Поперечно-Гривская, Односторонка Гривки, жилого массива Адмиралтейская слобода, что позволило обеспечить жителей улиц централизованной системой канализации.

Завершено строительство сетей канализации по улицам Поперечно-Гривская, Односторонка Гривки, жилого массива Адмиралтейская слобода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для увеличения объемов подаваемой воды в поселках пробурены дополнительные скважины на водозаборах “Сухая Река”, “Березовая роща” и “Щербаково”. Запланированы работы по реконструкции водопроводных насосных станций “Тэцевская”, “Азино”, “Полимерфото” и других, которые были построены в прошлом веке. Ведется работа по корректировке проектно-сметной документации для строительства водопроводного узла “Дербышки”», – сообщил Андрей Егоров.

По основной инвестиционной программе «Водоканала» часть мероприятий будет выполнена в последующие годы. В частности, на Волжском водозаборе планируется строительство очистных сооружений промывных и шламовых вод, строительство новой очереди очистных сооружений производительностью 125 тыс. кубометров в сутки, а также реконструкция линейных водоводов.

Около 70% из трех тысяч километров сетей, которые обслуживает «Водоканал», – ветхие и аварийные, срок их эксплуатации давно истек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На замену ветхих труб в городе направят 7 млрд рублей

На сегодняшний день МУП «Водоканал» обслуживает более 3 тыс. километров сетей. Из них около 70% – ветхие и аварийные, срок их эксплуатации давно истек. Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет 1,7 тыс. километров. Ежегодно эта цифра увеличивается.

«В связи с этим в прошлом году при поддержке Президента РТ было принято беспрецедентное решение по созданию и утверждению второй дополнительной инвестиционной программы, направленной исключительно на модернизацию и реконструкцию магистральных сетей в период с 2022 по 2028 год», – отметил спикер.

Стоимость инвестпрограммы составляет около 7 млрд рублей, а источником финансирования станут тарифы. Благодаря программе в Казани будут реконструированы магистральные канализационные коллекторы и квартальные водопроводы общей протяженностью около 45 км.

Реконструкция канализационных коллекторов по улице Чистопольской обойдется в 800 млн рублей, на улицах Парина и Дубравная – еще по 500 млн Фото: kzn.ru

В числе мероприятий, вошедших в дополнительную программу, реконструкция магистральных канализационных коллекторов по улице Чистопольской, отводящих стоки с Ново-Савиновского и Советского районов, стоимостью 800 млн рублей. На улице Парина реконструкция магистральных канализационных коллекторов, отводящих стоки Приволжского района, будет проведена на протяжении 1 км. Стоимость работ оценивается в 500 млн рублей. На улице Дубравной реконструкция канализационных коллекторов, отводящих стоки Приволжского района, планируется на 1,3 тыс. погонных метрах. Стоимость работ составит 500 млн рублей. Аналогичные работы планируются и на других улицах города.

Кроме того, планируется реконструкция квартальных водопроводов по улицам Аделя Кутуя, Толстого, Ломжинская, Назарбаева, Декабристов и другим.

Ведется реконструкция первого участка Третьего северного коллектора Фото: kzn.ru

«Выполнение мероприятий по реконструкции сетей значительно повысит надежность и безопасность систем водоснабжения и водоотведения Казани, что позволит улучшить условия жизни горожан и гостей столицы. На сегодняшний день ведутся работы на сетях водоотведения. Это реконструкция первого участка Третьего северного коллектора по улице Чистопольской. На экспертизе находится проектная документация по реконструкции второго участка по проспекту Ямашева. По третьему участку на проспекте Амирхана завершена разработка проектной документации, ведется подготовка к началу работ», – проинформировал Егоров.

В этом году планируется завершить реконструкцию аварийного участка протяженностью 2,3 тыс. погонных метров на вышеназванных улицах.

В рамках федерального проекта по оздоровлению реки Волги нацпроекта «Экология» реализуются масштабные работы по реконструкции очистных сооружений города на сумму 6 млрд рублей с финансированием из бюджетов России и Татарстана. Работы начались в 2021 году и завершатся в 2024-м. Заказчиком выступает ГИСУ РТ.

«После их завершения у нас будут новые высокотехнологичные, экологически безопасные биологические очистные сооружения», – подчеркнул гендиректор МУП «Водоканал».

В рамках нацпроекта «Экология» реализуются масштабные работы по реконструкции очистных сооружений города на сумму 6 млрд рублей Фото: kzn.ru

По этой же федеральной программе реализуется проект по рекультивации иловых полей стоимостью более 7 млрд рублей. Работы проводятся в 2021-2024 годы, их заказчиком также выступает ГИСУ РТ. По завершении работ будет решена проблема влияния иловых полей на экологию города.

«Хорошая экология – это здоровье наших граждан. Берегите воду, она бесценна», – заключил Егоров.

«Запах на кольце и вокруг доходил до телерадиокомпании»

Подводя итоги обсуждению инвестпрограмм «Водоканала», мэр Казани Ильсур Метшин вспомнил песню водовоза из старого кинофильма.

«Как там в песне пелось? “Удивительный вопрос: почему я водовоз? Потому что без воды и ни туды, и ни сюды. Заседаем – воду льем, отдыхаем – воду пьем”», – цитировал он.

Мэр рассказал, что на встречах с коллегами-мэрами из разных стран всегда интересуется, какой вопрос у них наиболее сложный. У кого-то это транспорт, дороги, но большинство градоначальников жалуются на качество питьевой воды.

Ильсур Метшин: «Мощная, самая современная по последнему слову и технологиям насосная станция “Заречная” – мечта наших предшественников» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Положительный баланс питьевой воды имеют лишь три страны, одна из них – Россия. Вопрос водообеспечения, водоснабжения, водоотведения – один из самых больших, глобальных вопросов. Это никому не нужно объяснять. Представьте на один день нашу квартиру без воды», – сказал Ильсур Метшин.

Поэтому в 2016 году город принял долгосрочную инвестиционную программу.

«Мы были первыми, не считая Москвы с их возможностями. МУП “Водоканал” принял серьезную, долгосрочную инвестиционную программу. Самое важное, что она претворяется в жизнь. Проведена уже колоссальная работа. Это мощная, самая современная, по последнему слову и технологиям насосная станция “Заречная” – мечта наших предшественников», – добавил мэр Казани.

Ильсур Метшин вспомнил свое участие в прямом эфире на республиканской телекомпании в 1993 году.

«Запах на кольце и вокруг доходил до телерадиокомпании, слава богу, мы это реализовали. Эта станция не только обеспечивала стоки половины города, но и открыла возможности для строительства нового жилья, социальных объектов и бизнес-проектов», – констатировал Метшин.

Казань на протяжении 50 лет свозила на берег Волги грузовики с илом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Говоря о строительстве цеха термомеханической обработки иловых осадков, он напомнил, что столица на протяжении 50 лет свозила на берег Волги грузовики с илом, но это удалось прекратить.

«Введенный проект позволяет отказаться от разрастания иловых полей. Рекультивация проводится в рамках экологического проекта “Чистая Волга”», – заметил Метшин.

В этом году будет отремонтировано еще 2 км аварийных сетей в центральной части Казани. Наряду с крупными МУП «Водоканал» реализует и небольшие проекты. Окончательные итоги инвестпрограммы будут подведены после ее завершения.