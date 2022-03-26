Глава «Клуба воинской славы»: Пропавших на Великой Отечественной стоит признать погибшими

Заносить признанных пропавшими без вести на Великой Отечественной войне татарстанцев с соответствующей формулировкой в «Книгу памяти» бесчеловечно. Об этом на круглом столе, посвященном военным потерям Татарской АССР в годы Великой Отечественной, заявил председатель ассоциации «Клуб воинской славы» Михаил Черепанов.

«К 22 июня мы постараемся проверить всех пропавших без вести военнослужащих из ТАССР во время Великой Отечественной войны. Но что делать с названием „пропавшие“? В русском языке это слово ассоциируется с плохим человеком, предателем. Я считаю, что это негуманно», — пояснил докладчик.

Он добавил, что человек, который не вернулся с войны 1941–1945 годов, сейчас, через 77 лет, должен быть признан погибшим по гражданскому законодательству.

«Конечно, для такого признания должно быть согласие родственников и соответствующих организаций. Но на данный момент требуемого количества родных просто нет. Мы их не найдем. А заносить таких погибших в новые тома „Книги памяти“ опять в качестве без вести пропавших я считаю кощунством», — подчеркнул Черепанов.

Спикер также предложил заменить формулировку «без вести пропавший» на «без вести пропавший в бою».