Фото: rusfencing.ru

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов оценил новый Центр фехтования в Казани. Во время торжественной церемонии открытия он провел историческую аналогию и обратил внимание на вклад Раиса РТ Рустама Минниханова.

«В 76 году после победы на Олимпийских играх, когда вернулись присутствующая здесь Наиля Гилязова, Валентина Никонова, Ольга Князева, тут рядом построили школу фехтования. После победы Марты Мартьяновой в Токио-2020, который проходил в 2021 году, построили такой прекрасный Центр фехтования. Я не понимаю, как в такие короткие сроки вы смогли это сделать. Большая благодарность от Федерации России по фехтованию, от Алишера Бурхановича Усманова всем, кто принимал участие в строительстве нового Центра.

Рустам Нургалиевич, Вы развиваете спорт в Татарстане, без Вас ничего бы не было. Спасибо вам большое. Если Раис любит спорт, он развивается», – обратился Мамедов к Раису РТ Рустаму Минниханову и вручил памятную плакетку.

Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия Центра фехтования. Новый объект построен отдельным решением Раиса Республики Татарстан совместно с Федерацией фехтования России.