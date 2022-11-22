«Без вас мы бы не справились»: Лисичанск поблагодарил Казань за поддержку — видео

Лисичанск поблагодарил казанцев и организации, оказывающие поддержку в восстановлении города. Благодаря их неравнодушию в городе восстанавливаются разрушенные дома, социально-культурные учреждения, коммуникации. Видео с благодарностями и кадрами из подшефного Казани Лисичанска поделилась мэрия Казани.

«Дорогие земляки, дорогие казанцы! Большое спасибо за помощь, которую вы оказываете городу Лисичанску. Благодаря вашей поддержке мы пытаемся восстановить этот город. Еще раз большое спасибо всем неравнодушным казанцам, организациям, которые не перестают сюда доставлять гуманитарные грузы», — поделился в ролике вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, курирующий работу по оказанию помощи Лисичанску.

На видео видно, что многие жилые дома, культурные учреждения, школы и другие здания, коммуникации получили серьезные разрушения после украинских обстрелов.

«Казанцам большое спасибо от лисичан за оказываемую нам постоянно помощь. Нам очень сложно, и без вашей помощи мы просто бы не справились. Передаю благодарность от всех жителей», — обратилась к казанцам представительница города.

Напомним, что Президент России Владимир Путин в сентябре поручил Казани шефство над Лисичанском (ЛНР). Ответственным за работу был назначен Евгений Варакин, ранее занимавший должность руководителя префектуры «Старый город» в администрации столицы Татарстана.

Видео мэрии Казани