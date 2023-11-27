Без ультра-си, с падениями: как оценить победу Камилы Валиевой в Москве на этапе Гран-при

Заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию стал победным для олимпийской чемпионки Камилы Валиевой

Фото: © Михаил Шаров / fsrussia.ru

Выступление Валиевой сложно назвать чемпионским

Победа Камилы Валиевой в Москве стала большим событием. Олимпийская чемпионка еще не побеждала в нынешнем сезоне, провалив этап в Казани, где она была лишь четвертой. В Москве Камила лидировала после короткой программы, откатавшись на высочайшем уровне, но без особых рисков в виде сложных прыжков. Перед решающим днем соревнований фигуристка имела от своих преследовательниц отрыв в 4 балла.

В произвольной программе Валиева выступала последней. Прямо перед ней провалилась Муравьева, главная соперница по этапу. Камиле для победы хватало простого проката, но она решила рискнуть. В итоге с двумя падениями на четверном тулупе и тройном лутце прима группы Этери Тутберидзе все равно выиграла соревнования.

Выступление Валиевой было отнюдь не чемпионским. Нынешних баллов ей не хватило бы, например, для победы в Казани. На татарстанском этапе Гран-при победительница набрала 228,81 балла. Камилу же в Москве оценили в 226,22 балла. Впрочем, сама Валиева на пресс-конференции признала, что продемонстрировала не лучший свой прокат.

С двумя падениями на четверном тулупе и тройном лутце Валиева выиграла соревнования Фото: © Михаил Шаров / fsrussia.ru

«Это далеко не самый хороший прокат, вообще не хороший»

«Это далеко не самый хороший прокат, вообще не хороший. Но есть чем чуть-чуть гордиться собой. У меня было столько мыслей в голове, столько накручивания себя перед выходом. Когда ты катаешься шестой, у тебя есть 40 минут, чтобы докапываться до себя. Но я вышла и сделала минимально то, что могла показать», – резюмировала фигуристка в эфире Первого канала.

После Казани тренерский штаб Валиевой исправил ее произвольную программу, выполнив работу над ошибками. Так, вместо двух секвенций оставили только одну и убрали слайдинг, вызывавший споры у судей. Во многом из-за этих поправок Валиева смогла взобраться на первое место даже с двумя падениями.

Софья Муравьева пошла на неоправданный риск, после чего рыдала от неудачи Фото: © Михаил Шаров / fsrussia.ru

Соперницы «подарили» победу

В определенной степени можно сказать, что победить Камиле помогли ее же соперницы. Главный конкурент в лице Муравьевой пошла на неоправданный риск, после чего рыдала от неудачи. Ученица Плющенко могла, как и в Казани, откатать свою произвольную без рисков и элементов ультра-си. При таком варианте Софья почти наверняка получила бы больше Валиевой. Вместо этого Муравьева решила рискнуть, дважды подряд попыталась сделать триксель, но в обоих случаях упала. К тому же в конце программы нарушила прыжковый регламент.

В итоге Муравьева стала лишь пятой в произвольной программе и заняла итоговое третье место на этапе в Москве. Примечательно, что она вновь проиграла в присутствии Плющенко. В прошлом сезоне фигуристка дважды становилась второй на этапах Гран-при со своим тренером. В этом году Софья выиграла в Казани, но тогда Плющенко решил не ехать на турнир.

В случае с Вероникой Яметовой, занявшей в Москве второе место, никакой борьбы и не ожидалось. Фигуристка из Екатеринбурга второй сезон восхищает зрителей своим ярким катанием, но по уровню исполнения элементов она серьезно уступает лидерам. Несмотря на это, своим упорством она заслуженно финишировала в общем зачете Гран-при выше Валиевой.

У других претендентов на медали московского этапа также случились проблемы. Победительница предыдущего старта в Самаре Ксения Синицына не смогла совладать с короткой программой, а Ксения Гущина завалила произвольную.

Общий зачет по итогам шести этапов Гран-при выиграла Аделия Петросян Фото: © Мария Евтеева / fsrussia.ru

Россия без ультра-си?

В нынешнем сезоне вместо Финала Гран-при в календаре Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стоит Спартакиада сильнейших. В связи с этим уровень интереса к отдельным этапам был чуть ниже ожидаемого. После выбытия из числа участников чемпионки России Софьи Акатьевой и чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой уровень конкуренции серьезно снизился. Попасть в число 12 участников Спартакиады в женской части турнира лидерам было не слишком тяжело.

Общий зачет по итогам шести этапов Гран-при выиграла Аделия Петросян. Ученица тренера Этери Тутберидзе победила в Уфе и Омске, оказавшись единственной в женском одиночном катании, кому покорились максимальные баллы – 36. Второй стала Анна Фролова, которая не владеет прыжками ультра-си. А тройку лучших замыкают сразу три фигуристки. Софья Муравьева, Алина Горбачева и Вероника Яметова набрали по 32 балла. Валиева же осталась шестой с 30 баллами, как и у Дарьи Садковой и Ксении Синицыной.

Но главным стартом сезона в российском фигурном катании станет чемпионат страны, который пройдет в декабре. Отбор на этот турнир также состоится на основе общего зачета этапов Гран-при. Однако организаторы намерены сделать исключение для фигуристок, не сумевших выступить на предыдущих соревнованиях из-за травм. Прежде всего, интересно, смогут ли выступить Софья Акатьева и Вероника Жилина, талантливая спортсменка из группы Плющенко. С ними борьба за победу будет гораздо насыщеннее.

Между тем по итогам этапов Гран-при сложилась неприятная картина. Четыре турнира подряд российские фигуристки не могут исполнить прыжки ультра-си. Последней такой участницей, которой покорился четверной, стала Петросян, сумевшая исполнить квад в Омске. Теперь уровень наших внутренних соревнований почти сравнялся с общемировым. Там после введения санкций в отношении России почти перестали делать сложные прыжки.

В этом плане чемпионат России должен стать решающим. Тренеры Валиевой и Муравьевой обещают, что их подопечные восстановят четверные и тройной аксель к главному турниру года. Без этого прыжка ни одна, ни другая не смогут в полной мере рассчитывать на победу. Тем более квадом владеют еще несколько фигуристок, в том числе Алина Горбачева.