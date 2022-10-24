Без ультра-си и вопреки всему: победа железной Камилы Валиевой в Москве оставила вопросы

В Москве в эти выходные стартовал самый масштабный турнир по фигурному катанию в стране времен санкций Запада против российского спорта. Гран-при России задумывалось как замена аналогичных международных стартов. Первый этап показал, что это вполне возможно. Как Камила Валиева вновь взорвала мир «фигурки» – в материале «ТИ-Спорт».

Болельщики все видели своими глазами, Валиева заслуживала проиграть, а Акатьева – победить. Фото: fsrussia.ru

Валиева побеждает без ультра-си

По окончании произвольной программы поверить в то, что Камила Валиева выиграет первый этап Гран-при России, было очень сложно. Фигуристка, чье имя долгое время наводило ужас на всех соперниц в мире, упала с четверного прыжка и не сделала ни одного элемента ультра-си. Она уступала Софье Акатьевой абсолютно во всем, начиная от базовой сложности прыжков и до чистоты выступления. Однако победу присудили именно Валиевой.

Можно бесконечно долго спорить с оценками судей, но послевкусие от этого не изменится. Это было также очевидно, как и разяще отсталый уровень других участниц старта по сравнению с ученицами Этери Тутберидзе. Валиева и Акатьева выделялись очень сильно.

Если раньше все выступали защитниками Алины Загитовой, когда та порой неоднозначно побеждала на российских соревнованиях, то сейчас очередь Валиевой. Понятно, что фигуристка только-только приходит в форму и едва ли до конца отошла от резонансных событий Олимпиады. Но почему бы в таком случае не присудить победу Акатьевой, не устраивая показательных выступлений судей? Второе место Валиевой простили и поняли бы все. По крайней мере, причины такого не слишком убедительного выступления точно нашли бы.

«Мнение болельщиков не влияет. Мне важно мнение только моих тренеров и авторитетных людей», – сказала Валиева. Фото: fsrussia.ru

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться»

После победы Валиеву и вовсе понесло. Еще на пресс-конференции по итогам победы в короткой программе она надменным образом шла в отказ от ответа на вопросы про допинг. При этом сама постоянно педалировала этой темой, будто бы переводя тему в шутливую плоскость. После произвольной Валиева напала еще на болельщиков, заявив, что ей, фактически, безразличны фанаты.

«Эмоционально мне было нормально. Я читала много хейта в свою сторону и сторону тренеров – оставим этот вопрос. Но было тяжело, это нормально. Мнение болельщиков не влияет. Мне важно мнение только моих тренеров и авторитетных людей, я не цветочек, чтобы всем нравиться», – сказала Валиева.

Образ юной королевы сменился и в самих программах. Главной фишкой сегодняшней Валиевой выступают черный капюшон, которым она скрывается от всех. И грозный взгляд, будто она обиделась на всех вокруг. С такими темпами у фигуристки есть шанс превратиться из белого лебедя в черную ворону уже к концу сезона. Если ей, конечно, дадут возможность его докатать.

Первый этап Гран-при России прошел под ожидание вердикта по допинговому делу Валиевой Фото: fsrussia.ru

РУСАДА намерена «защищать» Валиеву, WADA - против

В действительности, первый этап Гран-при России прошел под ожидание вердикта по допинговому делу Валиевой. Решение по российской фигуристке должны были вынести в октябре и, казалось, что эта неделя расставит все точки по этой теме. Но ситуация в итоге не прояснилась.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказалось обнародовать какие-либо данные по делу Валиевой. В организации ссылаются на тот факт, что спортсменка на момент нарушения была несовершеннолетней и имеет защищенный статус. И, похоже, в России публиковать решение, действительно, не будут. Характер ответов функционеров РУСАДА намекает, придерживаться этой позиции станут максимально долго.

В позиции российской стороны сразу разобрались в Международном антидопинговом агентстве (WADA). Там уже в пятницу призвали РУСАДА пойти по пути гласности и опубликовать информацию по Валиевой. Там считают, что в случае с фигуристкой, огласки избежать уже не удалось, весь мир знает по кому идет расследование. Поэтому скрывать что-либо бессмысленно.

«Учитывая тот факт, что это дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к соответствующему обнародованию информации с учетом обстоятельств дела», - заявили в WADA.

При этом они оставили за собой возможность обращения в Спортивный арбитражный суд, если РУСАДА откажется публиковать итоги дела. На самом деле и без вердикта РУСАДА скоро будет все ясно. Если Валиеву дисквалифицируют, то это можно будет узнать по тому, что медали за олимпийский командник вручат фигуристам из США. При этом вероятно, российская сторона захочет скрыть этот факт, а фигуристка продолжит выступления внутри страны.

Фавориты всего сезона Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно уступили Наталье Хабибуллиной и Илье Княжук Фото: fsrussia.ru

Коляда и Тарасова/Морозов провалились, а катание судили честнее

Пока все обсуждали страсти вокруг женского одиночного катания, в соревнованиях пар и мужчин случились фантастические результаты. Фавориты всего сезона Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно уступили Наталье Хабибуллиной и Илье Княжук. После победы в короткой программе, они полностью провалились в произвольной. Тарасова даже назвала собственное выступление стыдным, что является вполне подходящим словом применительно к их номеру.

– Просто очень стыдно. Не хочу ничего говорить. Даже не помню, было ли что‑то в голове во время проката, – сказала Тарасова.

– Было много ошибок, сыпалось одно за другим. Готовы были хорошо. Я бы сейчас отдохнул, а потом за работу, – резюмировал Морозов.

У мужчин провалился другой фаворит сезона – Михаил Коляда. Фигурист лидировал после короткой программы с отрывом в почти пять баллов, но этого не хватило даже для итоговой тройки лучших. Все дело в сорванной произвольной программе. В первом четверном тулупе Коляда упал, на втором сделал лишь два оборота, а еще сорвал каскады и допустил падение с тройного риттбергера.

Победа у мужчин досталась Дмитрию Алиеву, чисто прыгнувшему три четверных. Ставший вторым Глеб Лутфуллин сделал четыре квада, а тройку лучших замкнул Александр Самарин с одним четверным. Все это еще раз доказывает, что система оценки в российском судействе не поменялась. Четверные все еще серьезный аргумент в борьбе за первое место, если среди участников нет Валиевой. Только ей разрешается выигрывать без квадов и элементов ультра-си.

Фото в анонсе: fsrussia.ru