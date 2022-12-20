Без штрафов за нарушения: бизнесу Татарстана помогут исправить ошибки на производстве

В Татарстане количество проверок предприятий после введения соответствующего моратория в марте этого года сократилось в десять раз — с 1,9 тыс. до 186. Об этом сообщила журналистам заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.

Она отметила, что мораторий продлят на 2023 год, однако он, как и раньше, не будет касаться случаев, когда присутствуют риски для жизни и здоровья граждан.

«С момента введения моратория на проверки предприятий их количество сократилось в десять раз. Если в прошлом году с января по декабрь проверили почти 1,9 тыс. предприятий, то в этом году за такой же период всего 186», — пояснила Кондратова.

Замминистра добавила, что, несмотря на сокращение числа проверок, растет количество профилактических мероприятий, одним из которых является профилактический визит. Он представляет собой своеобразную консультацию предпринимателя по нарушениям, которые у него есть, и пояснения по общим требованиям к предприятиям. При этом никаких штрафов и предписаний предприниматель не получает — только рекомендации.

Профилактический визит проводится на добровольной основе и заранее согласовывается с бизнесменом, так что при желании от него можно отказаться. При этом отказы чаще всего возникают из-за того, что предприниматели опасаются штрафных санкций за какие-либо нарушения, уточнила спикер.

Ведущий советник отдела лицензирования Министерства экономики Татарстана Ленар Сафин рассказал, что предложения о профилактическом визите получают в основном новые предприятия, а также те фирмы, которые попали в план-график министерства.

«Профилактические визиты проводятся для предостережения предпринимателей от потенциальных нарушений и подготовки к будущим проверкам», — заметил Сафин во время такого визита на одно из предприятий Казани.

Генеральный директор этого предприятия Игорь Балашев в свою очередь подчеркнул, что до введения моратория на проверки часть ресурсов тратилась как раз на подготовку к ним, что, конечно же, сказывалось на общей производительности.

«Нам сейчас помогают. Мы привыкли готовится к проверкам основательно, и это отнимает часть ресурсов и времени. А такими профилактическими визитами нам и указывают на моменты, которые мы могли случайно упустить из виду, и никак не карают за эти ошибки», — поделился Балашев.

Отметим, что за 2022 год в Татарстане специалисты нанесли почти 800 профилактических визитов на предприятия республики.