Без стигмы и дискриминации: в Казани прошел футбольный турнир ко дню борьбы со СПИДом

В Казани прошел футбольный турнир, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, «ВИЧ – не противопоказание к занятию спортом» с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, до- и послетестовым консультированием специалистов.

С инициативой провести турнир выступила региональная общественная организация «Профилактика и инициатива» Республики Татарстан, ее поддержал Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ.

«ВИЧ-инфицированные пациенты проходят медицинское обследование, получают АРВ-терапию, занимаются спортом, создают счастливые семьи, рожают здоровых детей. То есть ничем не отличаются от нас с вами. Хотелось бы, чтобы не было никакой стигмы, никакой дискриминации», – рассказал ИА «Татар-информ» главный врач Центра СПИД РТ Нияз Галиуллин.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

«Турнир проходит под лозунгом „ВИЧ — не противопоказание к занятию спортом“. Мы пригласили всех желающих поучаствовать и поддержать данное мероприятие. Есть ли среди участников ВИЧ-положительные или нет, неважно. Все участники — люди, неравнодушные к этой теме», — отметил руководитель организации РОО «Профилактика и инициатива» РТ Альберт Зарипов.

В турнире приняли участие шесть команд, в том числе команды ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ», ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» и реабилитационных центров.

Альберт Зарипов признался, что желающих было больше, однако Covid-правила не позволили взять большее количество участников.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Во время матча на манеже был развернут мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий смог обследоваться и получить консультации специалистов.

Футбольный турнир прошел с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По итогам матча:

1-е место — команда из г. Ульяновска;

2-е место — команда ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ»;

3-е место — сборная команда «РИО».