«Без солдата – не будет победы»: в Казани почтили память бойцов, погибших на СВО

Сегодня в парке Победы в Казани прошел митинг, посвященный бойцам батальона «Алга», которые попали в засаду и погибли шестого февраля 2023 года. Организатором митинга выступил отец одного из погибших.

«Мероприятие я готовил долго. Сегодня мы собрались по поводу нашей общей скорби. Для меня третья рота была моими сыновьями. Они рука об руку шли в атаку с моим сыном», – поделился организатор мероприятия, отец погибшего бойца Юрий Мариненко.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В митинге приняли участие и бойцы СВО. Кроме того, на мероприятии присутствовали родственники, члены семей погибших военных, а также бойцы батальона «Алга».

«Мероприятие несет название “Свеча памяти”. Оно организовано в честь погибших бойцов батальона “Алга”, сложивших головы 6-го февраля 2023 года, когда третья рота батальона попала в засаду. Из 38 человек – 18 погибло», – рассказал преподаватель школы 181, помощник организатора «Свечи памяти» Малик Хайруллин.

Постамент вокруг Вечного огня и пространство перед фотографиями погибших военных были устланы красными гвоздиками.

«Почтить память погибших сегодня пришли родственники и сослуживцы. Я лично воевал бок о бок с теми, кто остался жив, после событий шестого февраля. Это герои. Но батальон “Алга” не пропал, мы еще живы, живы наши командиры», – рассказал участник батальона «Алга» с позывным Чапай.

Вокруг Вечного огня были расставлены фотографии павших воинов, наших земляков - тех, кто сложил головы или пропал без вести после событий шестого февраля 2023 года. Возле каждой фотографии стояла свеча. В конце мероприятия их зажгли участники митинга.

«Мы формировали батальоны “Тимер” и “Алга”. Без солдата – не будет победы», – поделился один из гостей мероприятия, начальник отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами, полковник в отставке Владимир Любченко.

Траурное мероприятие сопровождались военными песнями. Речи произносили организаторы, бойцы, а также люди, случайно ставшие участниками митинга. Они выражали бесконечную скорбь о павших братьях-защитниках и одновременно внушали надежду в сердца пришедших людей.