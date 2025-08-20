news_header_top
Общество 20 августа 2025 18:00

Без «серьезных щей»: что помогает медиа достучаться до зумеров и альфы

Глава агентства «Татмедиа» рассказал о трендах в медиапотреблении в Татарстане

Какой контент интересен молодежи в соцсетях и мессенджерах? Куда в России ушла аудитория YouTubе? Реально ли рассказать о серьезных инфоповодах так, чтобы донести информацию до зумеров и поколения альфа, обсуждали сегодня на пленарной сессии «Молодежные медиа и образ России: от живого голоса к общественному доверию».

Медиасессия «Молодежные медиа и образ России: от живого голоса к общественному доверию» стала частью II Всероссийского форума «Молодежь и городская среда» в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Салимгараев заявил об интересе молодежи к локальным новостям

Медиасессия стала частью II Всероссийского форума «Молодежь и городская среда» в Казани.

Результатами свежего исследования татарстанской аудитории, проведенного АНО «Диалог Регионы», поделился руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Что интересного происходит в молодежной среде и в потреблении контента целом? Самое ключевое – это новости страны, новости региона и новости района, местные новости. Оказывается, это топовая тема», – сказал Салимгараев.

Среди телеграм-каналов на первом месте группы с новостями региона, страны (45%). Вторую позицию занимают юмор и развлечения (36%). Дальше идут новости района, двора, дома (31%).

Короткие видео – в лидерах среди форматов контента вне зависимости от пола и возраста.

Айдар Салимгараев: «У нас есть пул блогеров, которые работают в исторической части, в краеведческой, в городской среде. С ними надо уметь находить общий язык и уметь их слышать»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще интересный тренд подметил референт Управления Президента РФ по общественным проектам Владимир Костеев. По его словам, у поколения альфа – это дети, родившиеся после 2011 года – популярен наноблогинг менее чем на 10 тыс. подписчиков.

Это же подтверждают результаты исследования, которые озвучил Салимгараев. В связи с этим «Татмедиа» интересна работа в том числе с блогерами, у которых нет миллионной аудитории, но есть пара тысяч лояльных и активных подписчиков.

«У нас есть пул блогеров, которые работают в исторической части, в краеведческой, в городской среде. Во взаимодействии с ними мы доводим необходимые нам сигналы. Не всегда, конечно, государству удается использовать их как инструмент, потому что это люди с активной гражданской позицией. С ними надо уметь находить общий язык и уметь их слышать», – сказал Салимгараев.

Артем Ткаченко подтвердил, что новости региона и страны – в топе интересующих тем в интернете для россиян. При этом у молодежи на первом месте все-таки юмор и развлечения, а следом идут новости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куда перешла аудитория тормозящего YouTube и запрещенной соцсети с картинками?

Как замедление YouTube и блокировка Instagram* сказались на потреблении медиаконтента в России, рассказал директор департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артем Ткаченко.

Российская аудитория Instagram* за два года сократилась более чем в пять раз. Среднесуточный охват аудитории сократился в пять раз, до 7,1 млн человек. Инстаблогеры чаще всего призывали аудиторию подписаться на них в Telegram (42%) и во «ВКонтакте» (32%). Сегодня почти 75% россиян заходят в Telegram хотя бы раз в месяц.

YouTube покинул топ-3 самых популярных площадок Рунета и опустился на шестую строчку. С августа прошлого года до февраля 2025-го среднесуточный охват видеохостинга сократился с 52 до 29 млн человек. Половина ютубовского трафика перешла на российские платформы: VK Видео достались почти 40%, «Яндексу» (17%), Rutube и «Иви» по 8%, Okko – 6%.

﻿При этом почти 60% молодежи использует VPN-сервисы, в том числе чтобы получить доступ к заблокированным ресурсам.

Ткаченко подтвердил, что новости региона и страны – в топе интересующих тем в интернете для россиян. При этом у молодежи на первом месте все-таки юмор и развлечения, а следом идут новости.

«На серьезных щах», как сказал Костеев, к молодежной аудитории не подъехать.

«Если вы хотите продвигать вашу серьезную повестку, то перерабатывайте эти серьезные темы в те форматы, которые действительно заходят. Заходит формат мемов, контент для соцсетей. Делайте проще, доступнее. Используйте фотографии, картинки и так далее. С серьезными щами и без эмоций очень тяжело такое продвинуть», – рекомендовал Костеев.

Сергей Магданов: «Мы почти во всех наших коллаборациях открыты к коммуникации с местными предпринимателями. Мы считаем, что это один из ключевых моментов в развитии вашего города и территории»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как медиа может сотрудничать с городскими властями и бизнесом

Генеральный продюсер коммуникационного агентства К9 Сергей Магданов рекомендовал онлайн-медиа больше выходить в офлайн, как это делает одно из интернет-изданий группы. Например, оно уже дважды проводило фестиваль «Профсоюзная» совместно с мэрией Казани, ради которого перекрывали «главную барную улицу» Казани.

Еще один пример, когда редакция и «Водоканал» украсили мемами заборы в местах ремонтных работ. На них красовались надписи по типу «У нас больше воды, чем в твоем курсаче».

Магданов призвал не бояться креатива даже в подходе к серьезным темам. Например, о достижениях птицефабрики в Лениногорском районе Татарстана рассказали с помощью вечеринки для 75 тыс. индеек – креативное видео записали на самой крупной птицефабрике в России.

Локальным медиа продюсер советовал не бояться коллабораций, потому что это верный путь улучшить жизнь местной аудитории и вызвать у других желание переехать в конкретный город или регион.

«Мы почти во всех наших коллаборациях открыты к коммуникации с местными предпринимателями. Мы считаем, что это один из ключевых моментов в развитии вашего города и территории. Да, власти делают для этого очень многое, но пока не придет какой-то классный предприниматель со своим проектом, вы не сможете создать ту атмосферу, про которую горожане скажут: ‘’Да, мы хотим жить в этом городе!’’», – поделился Магданов.

* Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#медиа #ра татмедиа #молодежь
