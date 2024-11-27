Без шансов для «Рубина»: разгром от ЦСКА отправил казанцев в Путь регионов Кубка России

Матчи Кубка России вчера были в тени громких заявлений губернатора Самарской области

Вечерняя афиша первого дня Кубка России была полностью перечеркнута скандальным высказыванием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о жесточайшей коррупции в нашем футболе с участием всего судейского корпуса РФС.

Своими резонансными заявлениями чиновник заполонил вчера все информационное поле в российском спорте. Подобных эксцессов, когда губернатор какого-то региона открыто заявляет о взяточничестве в футболе и пособничестве в этом ряда клубов РПЛ, уже не было очень давно. Поэтому неудивительно, что матчи вчерашнего дня Кубка России не сопровождались особым ажиотажем со стороны СМИ.

Хотя матч ЦСКА и «Рубина» интереса со стороны зрителей, безусловно, заслуживал. Первая игра между этими командами в кубке в начале ноября на «Ак Барс Арене» обернулась настоящим триллером. Пусть и безголевым (0:0). Незабитый в концовке основного времени пенальти Даку фактически подарил ЦСКА шанс на комфортную ответную игру в Москве.

Армейцы в текущем сезоне смотрятся блекло в чемпионате по игре и результату (6 место в РПЛ). Поэтому Кубок России для ЦСКА – определенная компенсация болельщикам за потраченные нервы. Команду Марко Николича, бесспорно, можно считать в этом году одним из фаворитов на победу в турнире.

«Они просто наказали нас за ошибки»

ЦСКА разобрался с «Рубином» всего за один тайм: легко и очень непринужденно, забив три безответных мяча. Парадокс этого разгрома заключался лишь в том, что по показателям xG казанцы оказались опаснее своего соперника. ЦСКА забил в первом тайме все, что можно, о чем и отметил Рашид Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

«Я не увидел большого преимущества у ЦСКА. Они просто наказали нас за ошибки. У них был xG 0,31–0,41. У них не было стопроцентных моментов, а мы плохо реагировали на атаки. Например, нужно было добежать за Келлвеном. Такие игры случаются, нужно обращать внимание на такие детали. По второму тайму не было претензий. Но когда проигрываешь 0:3 и не забиваешь быстрый гол, становится тяжелее. Мы были неопасны в завершающей фазе», – сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Рахимов сплоховал, оставив Даку, Кабутова и других лидеров на скамейке запасных?

Наставник казанцев хоть и сетовал на определенное невезение в матче с ЦСКА, однако в душе наверняка понимал, что поражение армейцам было закономерным. «Рубин», очевидно, уступил сопернику в классе, и это было понятно уже в стартовый академический час. ЦСКА грамотнее играл в позиционный футбол, был лучше в завершении атак, к тому же действовал намного активнее в давлении. Всякий раз, когда у казанцев был в ногах мяч, футболисты армейской команды своевременно выдвигались на соперника и быстро перекрывали зоны для развития нападения. Еще в первом тайме «Рубин» безвольно отдал матч.

На пресс-конференции главный тренер ЦСКА Марко Николич несколько раз подчеркивал, что секрет победы над «Рубином» был максимально прозрачен. «Армейцы» сыграли правильно, без ошибок, перекрыв кислород футболистам казанской команды.

Результат встречи с ЦСКА оказался предсказуем для «Рубина» благодаря странному выбору основного состава в исполнении Рахимова. На скамейке запасных остались Иву, Чумич, Даку, Кабутов, Рожков – люди, которые по идее могли навязать армейцам конкурентный футбол. Практически все из этого списка появились во втором тайме, однако счет на табло уже не сулил «Рубину» ничего хорошего. Результат матча был предначертан еще в первые 45 минут.

Свой спорный и непонятный выбор состава на игру Рахимов объяснял тем, что дал отдохнуть футболистам, проделавшим большой объем работы на выходных в матче с «Акроном» (3:0). В этом аргументе, конечно, есть доля истины.

Тем не менее до конца первой части сезона остается всего пару игр. В РПЛ до весны «Рубин» уже точно не опустится ниже седьмого места, а вот высокие амбиции в Кубке казанцы продлить могли, замахнувшись на полуфинал Пути РПЛ. Но рассуждать об этом сейчас бессмысленно. Скоро в Пути регионов состоится жеребьевка, где «Рубин» узнает своего следующего соперника в Кубке России.