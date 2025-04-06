Без регистрации и очередей: Галимова рассказала о прибытии делегации РТ в Абу-Даби

Руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова в своем Телеграм-канале сообщила о том, что делегация Татарстана прибыла на инвестиционный форум в Абу-Даби.

«Приехали на Международный инвестиционный форум в Абу-Даби!» – говорится в сообщении.

Также Галимова рассказала о том, что в Арабских Эмиратах не нужно получать бейдж на стойке регистрации: достаточно просто поднести свой QR-код, и устройство автоматически распечатывает бейдж.

«Никаких очередей, все это дело занимает полминуты», – заключила Лилия Галимова.

Ежегодный инвестиционный конгресс (AIM Congress 2025) пройдет в Абу-Даби с 7 по 9 апреля.