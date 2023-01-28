«Без права на ошибку»: о работе взрывотехников Росгвардии в Татарстане и в зоне СВО

24 января инженерно-технические подразделения ОМОН Росгвардии отметили профессиональный праздник – 76 лет со дня образования инженерной службы. О неразорвавшихся снарядах времен Российской империи в Казани, обмундировании саперов и работе сотрудников Росгвардии в зоне СВО узнал «Татар-информ».

Александр Игнатьев: «Человек, который готовится стать сапером, должен трезво оценивать ситуацию, иметь хорошую моторику, координацию, память и стрессоустойчивость»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Об опасной, но интересной службе в инженерно-технических подразделениях ОМОН Росгвардии «Татар-информу» рассказал начальник отделения боевого обеспечения, начальник инженерной службы Управления Росгвардии по РТ подполковник Александр Игнатьев.

«С подозрительными предметами шутки плохи»

Чем вы занимаетесь, что скрывается за таким сложным названием службы?

Главная специфика нашей работы в том, что мы ищем и уничтожаем взрывоопасные предметы. Мы реагируем на сообщения МВД – когда им поступает сигнал о том, что нашли предмет, похожий на взрывоопасный, например бомбу или взрывчатку, то мы выезжаем. С подозрительными предметами шутки плохи. Их можно найти в огороде, на даче, на дороге – где угодно. Всегда нужно сообщать, если вы нашли что-то подобное. Главное, не трогайте руками. О «подозрительных пакетах» в последнее время сообщений практически нет, чаще это старые снаряды со времен Великой Отечественной войны.

Тяжелый костюм инженера-взрывотехника Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Если говорить о непосредственной работе со взрывчатыми веществами, то наше подразделение Росгвардии сейчас имеет специальные защитные костюмы, как легкие, так и тяжелые. Тяжелые костюмы нужны для работы с взрывоопасными предметами вблизи, в остальных случаях используем легкие.

Легкие костюмы – «Карат», тяжелые – «Грот» и «Купол».

Какой случай был самым запоминающимся за время вашей работы?

В пакетах бомбы уже не подкидывают последние пару лет точно. Мы в основном обнаруживаем старые боеприпасы и снаряды. Самые старые лежат близь Казани еще со времен Российской империи и Гражданской войны. Один из таких снарядов мы нашли в акватории Казанки. Сообщение о снаряде тогда пришло от строителей. Техника работала на определенной глубине, там и обнаружили предмет похожий на снаряд. Мы приехали, сначала провели идентификацию боеприпаса, определили калибр, наличие взрывчатого вещества через экспертизу и уничтожили.

Самый старый снаряд, который мы находили, был образца 1905 года, нашли его в районе Порохового завода. Он был сильно ржавый, хорошо, что вообще удалось определить калибр.

Какие навыки нужны, чтобы попасть в инженерно-технические подразделения ОМОН Росгвардии?

Обязательно нужно среднее образование и среднетехническая специальность. Потому что человек, который готовится стать сапером, должен трезво оценивать ситуацию, иметь хорошую моторику, координацию, память и стрессоустойчивость. Для приема на работу нужно образование, у нас подготовкой таких специалистов занимаются два учебных заведения – Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

Сапер и минер – это старые определения, сейчас все они называются инженерами-взрывотехниками Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Хранить трофейные снаряды запрещено»

Есть ли разница между минером и сапером?

Это старые определения. Минер изначально устанавливает мины. В старину, при взятии крепостей, люди готовили подкопы, устанавливали бочки, взрывали их и захватывали городские укрепления. Минер в современном понятии – это человек, который устанавливает противотанковые, противопехотные мины из штата инженерных боеприпасов. Сапер – это все то же самое, разницы нет. Саперы и устанавливали мины, и обезвреживали их, а также устанавливали заграждения. Это просто еще одно устаревшее понятие. Сейчас все они называются инженерами-взрывотехниками.

Что главное в вашей профессии?

Главное – это хорошие знания, навыки и стрессоустойчивость. И ошибаться, конечно же, нельзя.

Сталкиваются ли люди со старыми боеприпасами в черте города?

Очень часто. В прошлом году мы обнаружили 14 взрывоопасных предметов. Это именно то, что найдено Росгвардией, – мы с сотрудниками МВД дежурим по очереди. Хочу напомнить всем жителям республики, что дома нельзя хранить старые боеприпасы и снаряды в качестве трофеев. У нас на законодательном уровне это запрещено, за хранение подобных трофеев может грозить уголовная статья.

Сотрудник демонстрирует работу переносного рентгеновского аппарата для сканирования взрывчатых веществ Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Как утилизируют боеприпасы?

Найденный снаряд мы передаем в Экспертно-криминалистический центр, там при помощи экспертизы определяют в нем наличие взрывчатого вещества. Потом, по решению суда, мы вывозим боеприпас на специально оборудованный полигон и там уничтожаем его. В прошлом году мы нашли за чертой города, в районе танкового полигона большое количество авиационных боеприпасов, порядка 100 снарядов. Они представляли большую опасность, так как могли сдетонировать и навредить жителям близлежащих районов.

Помимо работы на окраинах наша служба проверяет все места скопления людей перед массовыми мероприятиями. Мы проводим предварительное обследование мест проведения соревнований, голосований и т.д. Например, когда проходил чемпионат мира у нас в стране, мы на протяжении месяца проверяли спортивные объекты.

Для поиска взрывчатых веществ мы используем специальные инструменты, например досмотровые зеркала, прибегаем к помощи натренированных служебных собак. С собаками сотрудники проверяют забытые пакеты, сумки. А досмотровое зеркало позволяет залезть и осмотреть труднодоступные места.

Собака подает сигнал о найденной взрывчатке Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Ежедневно в зоне СВО привлекаются 70 групп разминирования Росгвардии»

Вклад инженерно-технических подразделений ОМОН Росгвардии отметил начальник главного штаба — заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Яшин, когда поздравлял личный состав с годовщиной образования инженерной службы ведомства. По его словам, инженерные подразделения Росгвардии имеют богатейшую историю и сегодня продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи в зоне СВО.

«Усердие и старание военных инженеров, их мужество и отвага, готовность к самопожертвованию во имя Отечества в ходе выполнения боевых задач снискали заслуженный авторитет и уважение», – сказал он.

Свой профессиональный праздник военнослужащие и сотрудники инженерной службы войск национальной гвардии отмечают на боевом посту. Ежедневно в зоне специальной военной операции на боевую службу привлекаются 70 групп разминирования Росгвардии. Они обследуют социально значимые объекты инфраструктуры, проверяют пункты выдачи гуманитарной помощи, образовательные и медицинские учреждения, а также уничтожают схроны с боеприпасами – противотанковые и противопехотные мины, минометные и артиллерийские снаряды.

С начала СВО инженерные подразделения войск национальной гвардии РФ уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов. Специалисты службы исследовали и очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров автодорог и маршрутов движения войск. Благодаря высокому профессионализму военных инженеров удается спасти тысячи мирных жителей.

Благодаря высокому профессионализму военных инженеров удается спасти тысячи мирных жителей Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Помимо этого, инженеры войск национальной гвардии проводят инженерную разведку и разминирование территории вдоль линий электропередачи, что позволяет обеспечивать безопасность проведения работ по восстановлению подачи электричества в населенные пункты.

В зоне СВО специалисты инженерной службы ведомства возводят фортификационное оборудование – роют окопы для стрелков, боевой техники, оборудуют укрытия для техники и личного состава, наблюдательные и командно-наблюдательные пункты.

Все это затрудняет продвижение бронетехники и личного состава противника, а войскам национальной гвардии позволяет эффективно наносить огневое поражение противнику, оставаясь в безопасности.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»