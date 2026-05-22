«Без права на ошибку»: история сапера из Татарстана, вернувшегося из зоны СВО

«Без права на ошибку» – так сегодня звучит жизненный принцип участника специальной военной операции, сапера Павла Ермолаева, который после тяжелых ранений вернулся к мирной жизни в Татарстане. За мужество и верность воинскому долгу боец награжден Медалью Жукова и орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

До отправки на фронт 36-летний Павел Ермолаев жил обычной жизнью: работал машинистом-бульдозеристом и газоэлектросварщиком, строил дом, воспитывал вместе с супругой Дианой троих детей – Сафию, Данила и Дину. Однако после начала специальной военной операции мужчина принял решение отправиться на службу.

«Простите, родные. Я не могу иначе», – сказал он семье перед подписанием контракта с Министерством обороны РФ.

В феврале 2024 года Павел отправился в зону проведения СВО. После прохождения подготовки его назначили сапером инженерного взвода. На передовой он занимался поиском и обезвреживанием взрывных устройств, участвовал в выполнении задач на линии соприкосновения.

Одним из самых ярких воспоминаний для бойца стала история спасения щенка во время боевого выхода. Вместе с сослуживцем из Самары Леонидом с позывным Мано они попали под обстрел беспилотников, укрылись в лесополосе и услышали щенячий скулеж.

«Пусть погибнем, но собаку спасем», – вспоминает Павел.

Военные обнаружили в колодце едва живого щенка. Остальные животные уже погибли. Щенка выходили и назвали Лемуром. Позже Павел подарил своему сыну овчарку с таким же именем – в память о фронтовой истории.

Первое ранение сапер получил 13 февраля 2025 года. Во время выполнения боевого задания автомобиль, в котором находился Павел, атаковал дрон-камикадзе. Боец получил ранение ноги и контузию, однако после лечения вновь вернулся на передовую.

Летом 2025 года Ермолаев пережил еще одно тяжелое испытание – в пожаре погибла его мать Галина. О трагедии бойцу сообщили через командование батальона, после чего его отправили в отпуск для прощания с матерью.

Уже спустя несколько недель, 27 июля 2025 года, во время очередного боевого задания Павел получил тяжелое ранение. В результате взрыва ему частично оторвало плюсневые кости и серьезно повредило стопу.

«Спасибо братьям, кто вытащил меня из заварушки: Клим, Гиза, Омут. Живые!» – говорит боец.

После эвакуации Павел проходил длительное лечение в госпиталях Донецка, Ростова-на-Дону и Краснодарского края. Военно-врачебная комиссия признала его негодным к дальнейшей службе и присвоила категорию «Д».

По словам бойца, решение об увольнении из армии он воспринял тяжело, поскольку хотел после восстановления вновь вернуться на передовую.

Несмотря на последствия ранений, постоянные боли и необходимость передвигаться с тростью, Павел старается вести активную жизнь. В родном селе Каркали он развивает небольшое фермерское хозяйство, занимается разведением крупного рогатого скота и планирует открыть сварочный цех.

Особой ценностью для бойца остается шеврон с фотографией семьи, который он носил в нагрудном кармане бронежилета рядом с сердцем.

«На СВО под сердцем я всегда носил шеврон с фотографией жены и детей и татарскую молитву. Когда получил тяжелое ранение, пришлось сбросить бронежилет. Но потом я вернулся под обстрелом и забрал шеврон. Ради семьи я готов на любые жертвы», – признался Ермолаев.

Государственные награды Павлу Ермолаеву вручили за проявленные мужество, самоотверженность и верность Отечеству. Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» бойцу вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.