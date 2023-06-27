«Без ПДД нет будущего»: На круглом столе обсудили безопасность школьников в каникулы

Сегодня в Управлении Госавтоинспекции МВД по РТ Казани комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ совместно с общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество автомобилистов» при поддержке Правительства Татарстана провели акцию для детей «Безопасные каникулы».

Ученики начальных классов с нетерпением ждали открытия тематических площадок на акции, которая направлена на формирование культуры ответственного поведения на дороге у детей.

«Ежедневно все мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения. И для ее обеспечения необходимо строго соблюдать ПДД», – сказал ведущий.

Член общественной палаты РФ, председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов поприветсвовал детей и поблагодарил их за чуткое отношение к безопасности на дорогах.

«Самое важное для нас, для взрослых – это ваше счастливое детство. Быть здоровыми и грамотными сейчас ваша прямая обязанность перед родителями. Благодарю каждого из вас за то, что вы с нами. Хотелось бы сегодня поздравить самых достойных и вручить им подарки», – сказал Солдунов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, полковник полиции Дмитрий Митрошин напомнил детям, что они – будущее России и чем лучше они выучат ПДД, тем больше на дорогах будет ответственных и культурных водителей.

«Я рад сегодня видеть ваши счастливые лица. Руководством нашей страны поставлены серьезные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Сегодня у вас счастливое детство, но без изучения правил дорожного движения счастливого будущего может не быть. Катайтесь на самокатах, переходите дорогу в безопасных местах и соблюдайте ПДД, от вас зависит будущее поведение водителей на наших дорогах», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Также Валерий Солдунов и Дмитрий Митрошин вручили электросамокаты команде ЮИД Татарстана, состоящей из учеников 5 Б класса лицея № 177 Казани. Ребята – прошлогодние победители Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» в Минске.

В слете-конкурсе приняли участие около сотни детей в возрасте от 10 до 17 лет в составе команд из Республики Беларусь, Российской Федерации и Казахстана.

После окончания официальной части мероприятия, школьники приступили к изучению площадок. На одной из локаций «Лаборатории безопасности» дети на макете дорожной инфраструктуры выбирали самый безопасный путь от школы до дома, а наставник подсказывал детям, если они совершили ошибку.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На другой локации ученикам объяснили зачем нужно детское кресло, на следующей – детям предложили с помощью магнитов надеть защиту на велосипедиста: шлем, наколенники и т.д. Также детей научили оказывать первую медицинскую помощь. Затем школьники в игровой форме изучали знаки дорожного движения. А под конец им объяснили правила поведения в автобусе», – рассказала начальник отделения пропаганды ГАИ Казани Алия Алиева.

На практических станциях дети с инструкторами смогли прокатиться на велосипедах и самокатах, преодолевая небольшую полосу препятствий с ограждениями. Для них сегодня также организовали картинг.

«Мне очень понравилось кататься на картинге, на поворотах сиденье сильно вибрировало, дрожали щеки. Мне очень нравятся машины, но если не знать правила дорожного движения, можно в аварию попасть», – рассказал ученик школы №41, 8-летний Арсен Каримуллин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После мероприятия «Безопасные каникулы» в соседнем здании Казанского государственного института культуры стартовал круглый стол по теме: «Роль гражданского общества в вопросах профилактики дорожно-транспортных происшествий среди детей и молодежи».

В своем выступлении начальник Управления административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров РТ Рустем Кадыров рассказал о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

«Как бывший сотрудник МВД я уделяю вопросу детского травматизма на дорогах много внимания. Слава Богу, с каждым годом число детей, погибших в ДТП, уменьшается. Я считаю, что детьми следует заниматься на уровне общественности, ведь достучаться до каждого отдельного участника дорожного движения очень тяжело», – рассказал Кадыров.

Он также поделился прошлогодним нововведением по работе с нарушителями ПДД.

«В прошлом году мы начали внедрять систему – когда водителей через суд лишают прав, это освещают сотрудники СМИ. В небольших городах и селах, где все друг друга знают, людям становится стыдно за свое поведение. Это становится барьером для дальнейших правонарушений. Особенно хорошо это работает, когда информация поступает в районную газету», – поделился он.