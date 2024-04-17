«Без пауз»: Путин поручил Файзуллину оперативно проводить оценку ущерба от паводка

В регионах, пострадавших от паводка, необходимо оперативно проводить оценку ущерба. Об этом во время совещания с членами Правительства заявил Президент России Владимир Путин.

«Вовремя. Только чтобы без пауз. Вода уходит — сразу комиссия должна работать с участием ваших специалистов», — обратился он главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Помимо министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России с докладом выступал глава МЧС Александр Куренков. Он отметил, что только в Оренбургской области материальная помощь выплачена почти 30 тыс. пострадавшим.

Далее слово было передано губернаторам пострадавших регионов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, помимо ситуации с паводками, на совещании будут обсуждаться вопросы внедрения отечественного программного обеспечения в секторах экономики.