Без пафоса и про жизнь: Казанский ТЮЗ первым в Татарстане показал спектакль об СВО

Театр стал первым в регионе, кто вывел на сцену не просто постановку-назидание о специальной военной операции, но подлинную историю актера Луганского театра, мобилизованного в зону боевого соприкосновения. Подробнее о спектакле ТЮЗа, презентованном накануне в казанском ДК химиков, - в репортаже «Татар-информа».





Памяти всех, кто воевал

Казанский ТЮЗ стал первым театром в Татарстане, поставившим спектакль на тему СВО. Его премьера прошла в казанском ДК Саид-Галеева в последний день января. Второй показ, уже в сопровождении одноименной фотовыставки «Просто жить» от Союза фотографов РТ, состоялся в ДК химиков в завершающий вечер февраля.

«Мы первые в городе, кто выпустил спектакль про СВО. Мне нравится, что он не пафосный. Такой какой-то человеческий. И ведь действительно есть актер Луганского театра, которого туда [на СВО] забрали. И вот он рассказывает, как он оттуда приехал – никакой. Они говорить не могли, когда приезжали с СВО. Он надел костюм Деда Мороза и пошел работать. Его спрашивают, зачем тебе это надо. А он отвечал: ребят, мне надо разговаривать, общаться с людьми», - рассказала о первой премьере 2025 года народная артистка Татарстана Нина Калаганова.

В спектакле актриса играет роль бабушки-соседки Агриппины Станиславовны. Подлинная история возвращения в мирную жизнь и к мирной жизни актера-коллеги из Луганска Артема Малахова стала основой для постановки.

Нина Калаганова: «В действующих лицах было написано «соседка, 80 лет». Я обрадовалась: это как раз для меня!»

«Я люблю свою бабушку (персонажа, – прим. Т-и) очень-очень. Я человек советский, папа у меня воевал. Мама шила теплые вещи на фронт – она портниха. Я к военной теме всегда трепетно отношусь. Этой роли я рада до смерти! Я ничего давно не играла. В прошлом году мне исполнилось 80 лет, но наш театр на ремонте, поэтому юбилей был в Доме актера. Сначала наш главный режиссер Радион Букаев сказал, что приготовил мне роль. Когда я попросила почитать, он ответил, что пьесы еще нет. И вот осенью он мне ее показал. В действующих лицах было написано «соседка, 80 лет». Я обрадовалась: это как раз для меня!» - рассказала журналистам Нина Ивановна.

Актриса подчеркнула, что в этой роли она второй раз в жизни сыграла свою маму. Впервые это случилось много лет назад в спектакле «Сычиха».

«Моей мамочки уже давно нет, но вот памяти всех, кто воевал, памяти моей мамочки этот спектакль. И дай Бог нашим внукам не забывать войну, не забывать героев, не забывать тяжелые времена. Как я говорю: «Переживем». Самое главное, надеяться, верить, любить, слышать друг друга – жить. Просто жить. Мне так нравится этот мой монолог в этом спектакле», - подчеркнула народная артистка Татарстана.

По сюжету, Дед Мороз, приглашенный создать новогоднее настроение в одной из семей, становится свидетелем конфликтов между близкими людьми

Счастье бытовых будней

Пьесу, по которой поставлен спектакль, написала драматург из Екатеринбурга Яна Орехова. Поставил ее молодой режиссер Рамиль Кагарманов, которому в этом году только предстоит еще закончить режиссерский факультет. По сюжету, Дед Мороз, приглашенный создать новогоднее настроение в одной из семей, становится свидетелем конфликтов между близкими людьми. Прочувствовав на себе на контрасте с СВО хрупкость и ценность жизни, поняв счастье бытовых будней, он встряхивает родственников от их постоянных ссор и надуманных претензий друг к другу прорывающимися сквозь пережитое под обстрелами откровениями:

«Умереть не страшно. Страшно, как там сын. Без меня»

«Мы за вас там жизни положили, чтобы вы жили. А вы тут что?! Вы чего?!».

Главную роль в спектакле исполнил Нияз Зинннатуллин. Он же, напомним, играет 10-летнего мальчишку-партизана в постановке Казанского ТЮЗа о Великой Отечественной войне «Иваново детство» по одноименному киносценарию Андрея Тарковского и повести Владимира Богомолова «Иван».

Главную роль в спектакле исполнил Нияз Зинннатуллин (справа)

«Этот спектакль о том, что самая величайшая ценность, которая у всех нас есть, - это сама жизнь. Поэтому спектакль называется «Просто жить». Конечно, мы обращаемся к молодежи: неужели нужно пройти самые страшные события для того, чтобы понять ценность жизни и каждого дня? Этот спектакль призывает: цените самые простые радости вашей ежедневной жизни, возможность вместе с папой пойти на рыбалку – то, о чем говорит главный герой нашего спектакля. Ведь так одновременно просто и здорово после школы поиграть в снежки, с бабушкой вместе что-то сделать, с дедушкой. Когда вся семья в сборе, когда вместе все поколения – это делает нас сильными, по-настоящему счастливыми и по-настоящему жизнерадостными», - напомнила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Роли в спектакле «Просто жить» также играют заслуженный артист Татарстана Владимир Никитин, Руслан Шарипов, Диана Никульцева и Владимир Иванов. Для последнего спектакль стал дебютом: он играет бойца с позывным «Медведь» - сослуживца главного героя. А до этого много лет Владимир Иванов, имея и диплом актера, работал звукорежиссером в Казанском ТЮЗе. Побывав в конце 2023 года с театром на гастролях в Луганске, познакомившись там лично с прототипом героя спектакля Артемом, он попросил дать ему в постановке любую, пусть даже эпизодическую роль.

Айгуль Горнышева (слева): «Мы были поражены оптимизмом и жизнерадостностью бойцов СВО, которые посмотрели первый премьерный показ спектакля»

«Вы сняли обет молчания»

Идея спектакля, напомним, родилась в арт-кластере «Таврида» во время театральной лаборатории еще в конце 2023 года. На следующий год инициатива проекта «СВОи. Непридуманные истории» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря чему в 10 городах России на тему СВО будут поставлены и показаны 12 спектаклей. Из них, так вышло, только один реализуется театром юного зрителя – Казанским ТЮЗом, который стал в этой теме пионером среди театров Татарстана.

«Очень многие театры ставили подобные спектакли для возрастной категории 16+, 18+. У нас 14+. Но все, кто уже посмотрел его, советуют снизить до 12+. Сцен жестокости здесь нет, но серьезно задуматься на тему СВО спектакль заставляет. Ирада Хафизяновна (Аюпова, министр культуры РТ, – прим. Т-и) тоже смотрела. И она тоже сказала – давайте 12+ поставим», - рассказала Айгуль Горнышева.

Спектакль «Просто жить» сопровождает одноименная выставка от Союза фотографов Татарстана

Со второго показа, напомним, спектакль «Просто жить» сопровождает одноименная выставка от Союза фотографов Татарстана. На снимках таких фотографов, как Рамиль Гали, Инесса Герасимова, Дмитрий Зиновьев, Марина Сулейманова и Артур Шамсутдинов, запечатлены мирные детство, любовь, дружба, забота о природе и традиции народа. Фотовыставка, отметила председатель Союза фотографов Татарстана Виктория Шигапова, чей муж, к слову, тоже является участником СВО, планирует продолжить сопровождать дальнейшие показы спектакля.

«Благодаря тому, что мы обратились к этой теме, мы познакомились с огромным количеством удивительных людей. Это, конечно, и бойцы СВО, которые посмотрели первый премьерный показ нашего спектакля. Мы – я говорю за весь наш театр – были поражены их оптимизмом и жизнерадостностью, тем, как они говорили: спасибо вам огромное, что вы сняли обет молчания и наконец-то начали говорить на эту тему. Мы начали этот диалог со зрителями. Поскольку мы ТЮЗ, наш зритель прежде всего – школьники, молодежь, подростки», - подчеркнула Горнышева.

Следующий показ спектакля «Просто жить» состоится в последний день марта также в ДК химиков.

Фотографии Рамиля Гали / «Татар-информ»