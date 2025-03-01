Без пафоса и про жизнь: Казанский ТЮЗ первым в Татарстане показал спектакль об СВО
В основе сюжета - реальная история возвращения в мирную жизнь луганского актера
Театр стал первым в регионе, кто вывел на сцену не просто постановку-назидание о специальной военной операции, но подлинную историю актера Луганского театра, мобилизованного в зону боевого соприкосновения. Подробнее о спектакле ТЮЗа, презентованном накануне в казанском ДК химиков, - в репортаже «Татар-информа».
Памяти всех, кто воевал
Казанский ТЮЗ стал первым театром в Татарстане, поставившим спектакль на тему СВО. Его премьера прошла в казанском ДК Саид-Галеева в последний день января. Второй показ, уже в сопровождении одноименной фотовыставки «Просто жить» от Союза фотографов РТ, состоялся в ДК химиков в завершающий вечер февраля.
«Мы первые в городе, кто выпустил спектакль про СВО. Мне нравится, что он не пафосный. Такой какой-то человеческий. И ведь действительно есть актер Луганского театра, которого туда [на СВО] забрали. И вот он рассказывает, как он оттуда приехал – никакой. Они говорить не могли, когда приезжали с СВО. Он надел костюм Деда Мороза и пошел работать. Его спрашивают, зачем тебе это надо. А он отвечал: ребят, мне надо разговаривать, общаться с людьми», - рассказала о первой премьере 2025 года народная артистка Татарстана Нина Калаганова.
В спектакле актриса играет роль бабушки-соседки Агриппины Станиславовны. Подлинная история возвращения в мирную жизнь и к мирной жизни актера-коллеги из Луганска Артема Малахова стала основой для постановки.
«Я люблю свою бабушку (персонажа, – прим. Т-и) очень-очень. Я человек советский, папа у меня воевал. Мама шила теплые вещи на фронт – она портниха. Я к военной теме всегда трепетно отношусь. Этой роли я рада до смерти! Я ничего давно не играла. В прошлом году мне исполнилось 80 лет, но наш театр на ремонте, поэтому юбилей был в Доме актера. Сначала наш главный режиссер Радион Букаев сказал, что приготовил мне роль. Когда я попросила почитать, он ответил, что пьесы еще нет. И вот осенью он мне ее показал. В действующих лицах было написано «соседка, 80 лет». Я обрадовалась: это как раз для меня!» - рассказала журналистам Нина Ивановна.
Актриса подчеркнула, что в этой роли она второй раз в жизни сыграла свою маму. Впервые это случилось много лет назад в спектакле «Сычиха».
«Моей мамочки уже давно нет, но вот памяти всех, кто воевал, памяти моей мамочки этот спектакль. И дай Бог нашим внукам не забывать войну, не забывать героев, не забывать тяжелые времена. Как я говорю: «Переживем». Самое главное, надеяться, верить, любить, слышать друг друга – жить. Просто жить. Мне так нравится этот мой монолог в этом спектакле», - подчеркнула народная артистка Татарстана.
Счастье бытовых будней
Пьесу, по которой поставлен спектакль, написала драматург из Екатеринбурга Яна Орехова. Поставил ее молодой режиссер Рамиль Кагарманов, которому в этом году только предстоит еще закончить режиссерский факультет. По сюжету, Дед Мороз, приглашенный создать новогоднее настроение в одной из семей, становится свидетелем конфликтов между близкими людьми. Прочувствовав на себе на контрасте с СВО хрупкость и ценность жизни, поняв счастье бытовых будней, он встряхивает родственников от их постоянных ссор и надуманных претензий друг к другу прорывающимися сквозь пережитое под обстрелами откровениями:
«Умереть не страшно. Страшно, как там сын. Без меня»
«Мы за вас там жизни положили, чтобы вы жили. А вы тут что?! Вы чего?!».
Главную роль в спектакле исполнил Нияз Зинннатуллин. Он же, напомним, играет 10-летнего мальчишку-партизана в постановке Казанского ТЮЗа о Великой Отечественной войне «Иваново детство» по одноименному киносценарию Андрея Тарковского и повести Владимира Богомолова «Иван».
«Этот спектакль о том, что самая величайшая ценность, которая у всех нас есть, - это сама жизнь. Поэтому спектакль называется «Просто жить». Конечно, мы обращаемся к молодежи: неужели нужно пройти самые страшные события для того, чтобы понять ценность жизни и каждого дня? Этот спектакль призывает: цените самые простые радости вашей ежедневной жизни, возможность вместе с папой пойти на рыбалку – то, о чем говорит главный герой нашего спектакля. Ведь так одновременно просто и здорово после школы поиграть в снежки, с бабушкой вместе что-то сделать, с дедушкой. Когда вся семья в сборе, когда вместе все поколения – это делает нас сильными, по-настоящему счастливыми и по-настоящему жизнерадостными», - напомнила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.
Роли в спектакле «Просто жить» также играют заслуженный артист Татарстана Владимир Никитин, Руслан Шарипов, Диана Никульцева и Владимир Иванов. Для последнего спектакль стал дебютом: он играет бойца с позывным «Медведь» - сослуживца главного героя. А до этого много лет Владимир Иванов, имея и диплом актера, работал звукорежиссером в Казанском ТЮЗе. Побывав в конце 2023 года с театром на гастролях в Луганске, познакомившись там лично с прототипом героя спектакля Артемом, он попросил дать ему в постановке любую, пусть даже эпизодическую роль.
«Вы сняли обет молчания»
Идея спектакля, напомним, родилась в арт-кластере «Таврида» во время театральной лаборатории еще в конце 2023 года. На следующий год инициатива проекта «СВОи. Непридуманные истории» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря чему в 10 городах России на тему СВО будут поставлены и показаны 12 спектаклей. Из них, так вышло, только один реализуется театром юного зрителя – Казанским ТЮЗом, который стал в этой теме пионером среди театров Татарстана.
«Очень многие театры ставили подобные спектакли для возрастной категории 16+, 18+. У нас 14+. Но все, кто уже посмотрел его, советуют снизить до 12+. Сцен жестокости здесь нет, но серьезно задуматься на тему СВО спектакль заставляет. Ирада Хафизяновна (Аюпова, министр культуры РТ, – прим. Т-и) тоже смотрела. И она тоже сказала – давайте 12+ поставим», - рассказала Айгуль Горнышева.
Со второго показа, напомним, спектакль «Просто жить» сопровождает одноименная выставка от Союза фотографов Татарстана. На снимках таких фотографов, как Рамиль Гали, Инесса Герасимова, Дмитрий Зиновьев, Марина Сулейманова и Артур Шамсутдинов, запечатлены мирные детство, любовь, дружба, забота о природе и традиции народа. Фотовыставка, отметила председатель Союза фотографов Татарстана Виктория Шигапова, чей муж, к слову, тоже является участником СВО, планирует продолжить сопровождать дальнейшие показы спектакля.
«Благодаря тому, что мы обратились к этой теме, мы познакомились с огромным количеством удивительных людей. Это, конечно, и бойцы СВО, которые посмотрели первый премьерный показ нашего спектакля. Мы – я говорю за весь наш театр – были поражены их оптимизмом и жизнерадостностью, тем, как они говорили: спасибо вам огромное, что вы сняли обет молчания и наконец-то начали говорить на эту тему. Мы начали этот диалог со зрителями. Поскольку мы ТЮЗ, наш зритель прежде всего – школьники, молодежь, подростки», - подчеркнула Горнышева.
Следующий показ спектакля «Просто жить» состоится в последний день марта также в ДК химиков.
Фотографии Рамиля Гали / «Татар-информ»