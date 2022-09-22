«Без оград и лавочек»: в Челнах «продвинулись» в благоустройстве Восточного кладбища

На Восточном кладбище в Набережных Челнах продолжается благоустройство территории по европейскому формату захоронений. Как проходят работы, на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«Если вы обратили внимание, то на Восточном кладбище — строгий порядок, карта разбита на сектора, нет деревьев, нет никаких металлических оград и лавочек, так как это на данный момент неуместно. Идут организационные работы по кладбищу. Мы огораживаем его забором, доделываем бетонные дороги. В этом году мы планируем значительно продвинуться в этом направлении, чтобы создать максимально комфортные условия для людей при посещении кладбища — для захоронений и чтобы вспомнить своих родных и близких», — отметил докладчик.

К копке могил также можно будет привлекать не только сотрудников кладбища, но и других людей, не работающих на территории кладбища.

«Это не запрещается. Единственное, что здесь есть серьезные нюансы. Если люди, которые вызываются организовать похороны, выкопать могилу и произвести захоронение, неподготовленные, они могут не учесть, что есть грунтовые воды, не знать, как правильно делать такие вещи. Но мы не запрещаем организовывать такие моменты по установленному порядку», — подчеркнул спикер.

Захоронения на Восточном кладбище идут недавно, пока здесь оседает грунт, добавил Илья Зуев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах вводят европейский формат захоронений — без ограждений, но с номерами. В 2020 году территория кладбища была расширена за счет получения 85 гектаров земли, из которых половина отведена под православные захоронения, другая часть — под мусульманские.