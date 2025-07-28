«Без ног – на Эльбрус»: истории спортсменов, которые вдохновили ветеранов СВО в Казани

Рустам Набиев из Башкортостана три раза поднялся на Эльбрус на руках. Потерявшая из-за ДТП ногу Александра Одоевская из Москвы стала единственной чемпионкой России, танцующей аргентинское танго на протезе. Свои истории они рассказали сегодня ветеранам СВО – участникам чемпионата «Абилимпикс» в Казани.





«Реабилитация участников СВО с инвалидностью через спорт» – панельная дискуссия под таким названием прошла сегодня в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Без ног трижды поднялся на Эльбрус

«Реабилитация участников СВО с инвалидностью через спорт» – панельная дискуссия под таким названием прошла сегодня в Казани для участников чемпионата по профмастерству среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс».

Свою историю рассказал член Общественной палаты России, а также Совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества, лауреат премии «Знание» Рустам Набиев.

Рустам – рекордсмен Книги рекордов России и Гиннесса по альпинизму, пятикратный рекордсмен мира.

«Моя травма была получена не во время боевых действий, но на самом деле это неважно, потому что человек попадает в одно и то же место – госпиталь, откуда начинается его новая жизнь. В 2015 году в Омске произошло обрушение казармы, где находились мои боевые товарищи. Я выжил», – поделился воспоминаниями он.

Реабилитация длилась 11 месяцев. В 24 года Рустаму пришлось начинать жизнь заново – учиться сидеть, говорить, держать ложку.

«Я хожу на протезах. Из-за того, что у меня очень высокая ампутация, это сложно, хотя у меня самые современные протезы», – объяснил Набиев.

До того как лишился ног, мужчина активно занимался спортом. Поэтому уже в стенах госпиталя он подтягивался, отжимался.

«Врачи удивлялись моему упорству – я встал за полтора месяца, несмотря на мои короткие культи», – продолжил рассказ Рустам.

Рустам Набиев: «Врачи удивлялись моему упорству – я встал за полтора месяца, несмотря на мои короткие культи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Человек ломается, когда приезжает домой с травмой»

Мужчина перенес более 20 операций, две клинические смерти, семь дней находился в коме. Во время реабилитации в Химках Набиев узнал историю о том, как другой пациент этого медучреждения в ходе войны в Чечне потерял ноги, но стал заниматься следж-хоккеем и выиграл в составе команды в Сочи серебряные медали. Эта история вдохновила Рустама, он тоже стал заниматься следж-хоккеем, а позже альпинизмом.

«Человек ломается, когда приезжает домой с травмой. Тогда ты попадаешь в реальную жизнь, где общество не привыкло тебя принимать таким, каким ты стал. Дома появились пандус, поручни. Ты смотришь на это и понимаешь, что с этим придется жить всю жизнь», – отметил участник встречи.

Когда он познакомился с другими спортсменами с инвалидностью, понял, что не один такой. Рустам завоевал в следж-хоккее всевозможные награды и стал заниматься биатлоном, парашютным спортом.

«Спорт мотивирует и заряжает, дает внутренний стержень», – заметил Набиев.

Он поднялся на руках на Эльбрус.

«В 2020 году мы пробовали зайти на Эльбрус на одних руках. Многие скептики, профессиональные альпинисты говорили, что такое невозможно, что можно погибнуть. <…> Но мы прошли этот путь. Для нас это было как первый полет в космос», – вспоминает он.

Рустам также восходил на Манаслу в Гималаях, Казбек в Грузии, Килиманджаро в Африке.

«Это здорово, когда человек показывает, что даже без ног, на одних руках можно подняться на такие вершины», – заметил параальпинист.

Впереди он ставит перед собой цели подняться на новые высоты. А еще недавно спортсмен стал многодетным отцом – в его семье родился третий ребенок.

В заключение рассказа Рустам продемонстрировал спортивный костюм, который помогает ему уберечься в горах от холода и влаги. Он также поделился, что недавно окончил магистратуру и планирует открыть собственную реабилитационную клинику.

Рассказ Рустама Набиева произвел сильное впечатление на ветеранов СВО, присутствующих на встрече. Они бурно ему аплодировали, а после дискуссии подходили, задавали вопросы, фотографировались на память.

Александра Одоевская и Борис Мандрабура танцуют вместе несколько лет. Он – профессиональный танцор, а она – единственная в России исполнительница аргентинского танго на протезе Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы – единственная в России, а может быть, и в мире, инклюзивная пара, танцующая танго»

Еще одну историю, которая потрясла многих, рассказали Александра Одоевская и Борис Мандрабура. Супружеская пара танцует вместе несколько лет. Он – профессиональный танцор, а она – единственная в России исполнительница аргентинского танго на протезе.

«Мы – чемпионы России по аргентинскому танго и единственная в России, а может быть, и в мире, инклюзивная пара», – сообщила «Татар-информу» Александра.

Борис – преподаватель, познакомился с будущей супругой, когда она пришла к нему на занятия после травмы и долгой реабилитации.

«Я разбилась в автомобильной аварии 13 лет назад. Не только левая нога пострадала, была еще черепно-мозговая травма. <…> В тот момент, когда с этим столкнулась, тема адаптивности не была так сильно развита. Перепробовала всё, что предлагалось, но, к сожалению, ни в одном виде спорта не нашла единства и гармонии, которые помогли бы собрать мое тело, эмоции, ощущения», – поделилась воспоминаниями на встрече с участниками СВО Александра.

До занятий танцами она ходила с тростью, набрала лишний вес. Начала заниматься танцами шесть лет назад и сейчас – чемпионка России. Танцы для нее стали «психотерапией в движении».

«Я художник-педагог по образованию. До травмы никогда не танцевала», – говорит Александра.

Супруги живут в Москве. По словам Александры, они буквально на днях отметили годовщину свадьбы.

«С травмой в одиночку справиться очень сложно. Сначала нужно обязательно обратиться к специалисту-психологу. Нужно работать с собственными мыслями и чувствами. Потихонечку нужно возвращаться в свое тело и потом приходить в спорт», – считает Александра.

Вчера пара танцевала на Кремлевской набережной в Казани, а завтра супруги выступят на закрытии чемпионата.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Ветеран СВО Валерий приехал на чемпионат в Казань вместе с незрячей супругой

Ветераны СВО обе истории выслушали с большим интересом. Их интересовали разные вопросы: как попасть на занятия бесплатно, где лучше пройти реабилитацию, куда обращаться жителям сельских глубинок. В числе слушателей оказался участник СВО Валерий Точилкин. Он приехал на чемпионат «Абилимпикс» в Казань вместе с незрячей супругой из Владивостока. На соревнованиях выступает в компетенции «Оператор БПЛА».

«Считаю, что сегодняшняя встреча была очень полезной. Мы, люди с ограничениями, многого не знаем. Мне до этого казалось, что нами никто не хочет заниматься. Но оказывается, это не так», – сообщил ветеран СВО корреспонденту «Татар-информа» по итогам сессии.

Во время выполнения боевой задачи Валерий получил серьезное ранение, у него ампутировали ногу. До травмы мужчина активно занимался кикбоксингом.

«Эта встреча расширила сознание, дала много новых знаний. Я сделал для себя полезные отметки. Хотел бы попробовать свои силы в тхэквондо и мотокроссе», – поделился планами Валерий.

Оказывается, со своей избранницей он познакомился давно, Точилкины в браке уже восемь лет.

«Я инвалид первой группы по зрению. Мы познакомились, когда я еще видела. В то время я работала в букмекерской конторе», – рассказала супруга ветерана.

По словам женщины, после сегодняшней дискуссии она твердо решила обучиться на массажиста. Валерий до участия в СВО работал на судостроительном заводе трубопроводчиком. В будущем планирует работать инженером. Напоследок собеседник «Татар-информа» сказал о наболевшем.

«Есть проблема – непонимание общественности. Это неприятные вещи, на которые больно смотреть», – заметил он, говоря об отношении некоторых людей к инвалидам.

Что касается занятий спортом, то сейчас, по его словам, есть высокотехнологичные протезы, благодаря которым можно пробовать свои силы в разных видах.

На чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс» в Казани собрались 259 участников из 81 региона страны. Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».