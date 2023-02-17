«Без них не обходилась ни одна стройка»: Минниханов рассказал о зарождении студотрядов РТ

фото: телеграм-канал руководителя РТ

Сегодня в России отмечается День студенческих отрядов. О том, как зарождалось это движение в Татарстане (на тот момент ТАССР), рассказал в своем телеграм-канале Раис республики Рустам Минниханов.

«На кадрах архивное фото первых стройотрядов Татарстана. В наше время ни одна ударная стройка без студентов не обходилась! Радует, что и сейчас много активных ребят!» — говорится в сообщении, сопровождающем снимки и статью из газеты «Советская Татария».

Минниханов напомнил, что в этом году студенческим трудовым отрядам Татарстана исполняется 60 лет, и поздравил их участников с этим событием.