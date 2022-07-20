«Без него не было бы нашей страны»: в Казани представили фильм о патриархе Ермогене

В Казани состоялся первый предпремьерный показ документального-игрового фильма «Святитель» режиссера Алексея Барыкина. Кинолента стала завершающей частью трилогии, посвященной Казанской иконе Божией Матери. Ей предшествовали киноленты «Заступница», повествующая о самой чудотворной иконе, и «Осанна» — о жизни святой великомученицы Елизаветы Федоровны Романовой, которая вела активную благотворительную деятельность и часто приезжала в Казань. Фильм «Осанна» в свое время получил высшую награду кинофестивалей «Россия» и «Золотой Витязь», а также был номинирован на национальную кинопремию «Золотой орел».

Сюжет «Святителя» разворачивается вокруг фигуры знаменитого исторического деятеля — святого патриарха Ермогена, бывшего митрополита Казанского, который в Смутное время был вдохновителем похода ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского для освобождения Москвы от поляков. Действие охватывает период от правления Ивана Грозного до воцарения династии Романовых. В фильме используется другой вариант имени священномученика — Гермоген.

«К сожалению, сейчас много людей, у которых нет авторитета, нет тех, на кого бы они ориентировались. Но этими героями полна наша земля… Патриарх Гермоген — один из ярких примеров. Без него не было бы нашей страны», — уверен митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, с чьего благословления был снят фильм.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом Ермоген также сыграл огромную роль в развитии православия в Казани. После присоединения Казанского ханства к Русскому государству в 1552 году будущий патриарх был послан священником в город, где позже обретут чудотворный образ Божией Матери.

«Отсюда он вышел священником, здесь он был митрополитом, построил первый каменный храм на месте явления чудотворного образа, написал тропарь казанской иконе», — напомнил владыка Кирилл.

В съемках фильма «Святитель» приняли участие знаменитые российские актеры: Екатерина Гусева, Александр Балуев и Дмитрий Певцов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несмотря на плотный график, Александр Балуев и Екатерина Гусева приезжали в Казань, чтобы сняться в местных локациях. Съемки проходили в Казанском Кремле, на территории мужского Богородицкого монастыря и на месте Гостинодворской церкви, где когда-то служил Ермоген.

Значительная часть съемок прошла в Московском Кремле. Именно здесь разыгрывались наиболее героические и драматические события в жизни святителя.

Отдельным моментом фильма является рассуждение на тему природы русского духа. Важной его характеристикой, по мнению создателей кинокартины, является противостояние католичеству. Одним из переломных моментов в истории российской государственности эпохи Смуты стал эпизод призвания на российский трон будущего польского короля Владислава IV Вазы, отец которого Сигизмунд III был ревностным сторонником католицизма.

«Фильм посвящен тому, насколько велика разница между западной цивилизацией, которая выросла из католичества, и нашей, выросшей из византийского христианства. Отсюда и конфликт — всё потому, что мы мыслим по-разному. Отсюда и коллизия, которая в этом фильме хорошо просматривается», — поделился кинематографист историософской концепцией, которую он разделяет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вместе с тем кинокартина не имеет агитационного характера, а является вневременным философским анализом истории, которая, убеждены ее создатели, развивается по спирали.

Отвечая на вопрос, на чем основан сценарий фильма — на литургическом писании или исторических фактах, Барыкин пояснил, что использовал все материалы. Причем сценарий переписывался неоднократно, консультантами выступали представители Казанской духовной семинарии, Татарстанской митрополии, Фонда патриарха Гермогена в Москве. Серьезно обсуждалось и согласовывалось буквально каждое слово. Ведь фильм затрагивает не только спорные и не полностью проясненные исторические вопросы (к примеру, до сих пор точно неизвестно ни происхождение патриарха, ни точная дата его рождения), но и темы богословского и, шире, духовного характера.

Трилогия, посвященная Казанской иконе Божией Матери, выйдет в широкий прокат. По словам Алексея Барыкина, проектом заинтересовались две дистрибьютерские компании.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зритель впервые увидит картины на большом экране 4 ноября, в День народного единства.