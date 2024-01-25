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«Без нацпроектов не удалось бы достичь успехов»: автобусный марафон прибыл в Алексеевское
Сегодня автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» прибыл в Алексеевский район. На панельной дискуссии участники обсуждали успехи района, которые способствуют общему прогрессу Республики Татарстан.
Мероприятие собрало в районном Доме культуры депутатов России и Татарстана, а также представителей районного актива, трудовых коллективов, общественных формирований, предпринимателей, депутатов местного самоуправления.
Спикерами дискуссии стали депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин, первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, депутат Государственного Совета РТ Фоат Валиев и глава Алексеевского района Сергей Демидов. В фойе они осмотрели фотовыставку значимых достижений Татарстана.
Основной темой дискуссии стал экономический и социальный рост республики в целом и Алексеевского района в частности.
Глава района Сергей Демидов рассказал, что удалось сделать в районе за последнее время в рамках различных национальных проектов.
«Мы стараемся участвовать во всех программах, не делим их на республиканские и муниципальные. За последние пять лет наш район каждый год участвует примерно в 40 программах. За это время удалось построить и капитально отремонтировать 110 объектов на общую сумму около 7 млрд рублей. Я считаю, что это неплохие цифры. И если бы этих программ не было, нам не удалось бы всё это реализовать», — заметил Демидов.
Фоат Валиев отметил, что по Алексеевскому району проходят 360 километров дорог. Более 60% из них находятся в нормативном состоянии. Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Завершилось мероприятие концертной программой при участии творческих коллективов республики.
Алексеевский район стал седьмой по счету сценой для дискуссии из 29 запланированных. Цель марафона — рассказать, что было достигнуто на сегодняшний день и предоставить возможность ознакомиться с культурным, научным и технологическим потенциалом республики.
Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России по указу Президента РФ Владимира Путина.
Материал подготовлен при участии Елены Ахманаевой.
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