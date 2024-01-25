«Без нацпроектов не удалось бы достичь успехов»: автобусный марафон прибыл в Алексеевское

Фото: © Елена Ахманаева

Сегодня автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» прибыл в Алексеевский район. На панельной дискуссии участники обсуждали успехи района, которые способствуют общему прогрессу Республики Татарстан.

Мероприятие собрало в районном Доме культуры депутатов России и Татарстана, а также представителей районного актива, трудовых коллективов, общественных формирований, предпринимателей, депутатов местного самоуправления.

Фото: © Елена Ахманаева

Спикерами дискуссии стали депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин, первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, депутат Государственного Совета РТ Фоат Валиев и глава Алексеевского района Сергей Демидов. В фойе они осмотрели фотовыставку значимых достижений Татарстана.

Основной темой дискуссии стал экономический и социальный рост республики в целом и Алексеевского района в частности.

Фото: © Елена Ахманаева

Глава района Сергей Демидов рассказал, что удалось сделать в районе за последнее время в рамках различных национальных проектов.

«Мы стараемся участвовать во всех программах, не делим их на республиканские и муниципальные. За последние пять лет наш район каждый год участвует примерно в 40 программах. За это время удалось построить и капитально отремонтировать 110 объектов на общую сумму около 7 млрд рублей. Я считаю, что это неплохие цифры. И если бы этих программ не было, нам не удалось бы всё это реализовать», — заметил Демидов.

Фото: © Елена Ахманаева

Фоат Валиев отметил, что по Алексеевскому району проходят 360 километров дорог. Более 60% из них находятся в нормативном состоянии. Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Завершилось мероприятие концертной программой при участии творческих коллективов республики.

Фото: © Елена Ахманаева

Алексеевский район стал седьмой по счету сценой для дискуссии из 29 запланированных. Цель марафона — рассказать, что было достигнуто на сегодняшний день и предоставить возможность ознакомиться с культурным, научным и технологическим потенциалом республики.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России по указу Президента РФ Владимира Путина.