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«Без молитвы никак»: боец Бул рассказал, что помогает на передовой
Глава Мамадышского района Анатолий Иванов встретился с участниками спецоперации, которые возвращаются на малую родину на побывку. На этой неделе у него побывали 6 бойцов. Все военнослужащие получили солдатские наборы, материальную помощь, камуфляжные костюмы.
На одну из встреч пришел командир танкового взвода — военнослужащий с позывным Бул. Анатолий Иванов разговаривал с ним около часа — и о Специальной военной операции в целом, и об отдельных нуждах военнослужащих.
Так, Бул рассказал, что машина, на которой он вернулся домой, нуждается в ремонте. Глава района договорился о том, чтобы автомобиль починили и на его собственные средства приобрели запчасти. «Я знаю, как вам техника нужна, как она вас там выручает», — сказал Анатолий Иванов.
И это действительно так. Заботливый командир доставляет на своей машине продовольствие. «Я в третий раз в отпуске и во второй — на встрече с главой. А я еще обязательно хожу в мечеть», — поделился Бул.
Молитвы помогают бойцу и на передовой. «Без этого там никак нельзя», — говорит он.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, сегодня Бул вместе с товарищем из Башкирии уезжает на спецоперацию, с собой они везут антидроновую сеть.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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