«Без меня меня женили»: новый променад ТЮЗа сочетает браком в Чаше кого-то из слушателей

«9 этажей любви» – так называется новый спектакль-променад Казанского ТЮЗа. Слушать его, гуляя в специальных наушниках с логотипом постановки, предстоит на набережной у Центра семьи «Казан», а также в самом здании Чаши. Именно ее девять этажей и роль городского дворца бракосочетаний дали название премьере.

Аудиопостановку театр сначала опробовал на блогерах и представителях СМИ. Премьера состоялась 15 мая. Специально под проект Министерство культуры республики выделило финансирование, на эти деньги, например, и были закуплены наушники. Одновременно стать участниками аудиоспектакля-променада смогут 20-25 человек.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Мне очень интересно, как это будет смотреть зритель. Все-таки текстом это очень отличается от театральной драматургии. Я привык работать с театральными драматургами, в основном из екатеринбуржской школы Николая Коляды. Те, кто знает наш репертуар, понимают, о чем идет речь. Но здесь мне показалось, что нужен другой сценарист. Пришла идея найти такого человека среди тех, кто пишет сценарий к мероприятиям, КВН и т.д. Так мы вышли на компанию ребят продакшен nada. Это три замечательных парня – Тимур Шарифуллин, Саша Кандыба и Миша Буланов. Они бывшие КВН-щики. Они впервые пришли в театр, посмотрели наши променады, погрузились. Им была поставлена задача сделать что-то про любовь. Мне кажется, что чем больше будет любви в нашем репертуаре, тем лучше, тем больше ее будет вокруг нас», – сказал главный режиссер Казанского ТЮЗа, режиссер аудиоспектакля Радион Букаев.

После того, как слушатели собрались в фойе и получили наушники, группа отправляется на небольшую прогулку по набережной у Чаши. Слышат участники променада на протяжении спектакля историю (даже преимущественно диалог) о том, как актер Сергей подрабатывает озвучкой постановки про любовь в семейных отношениях, а сам в своей реальной жизни оказался на грани развода. В сюжет вплетены моменты из современной истории Казани, акценты на знаковых и символичных объектах города, видимых с набережной.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Спектакль-променад «9 этажей любви» – это ещё и возможность увидеть интерьеры того этажа Чаши, где проходят свадебные церемонии. Особенно это будет интересно тем, кто никогда не бывал здесь, но иногда задумывался, как же все устроено внутри здания такой необычной формы. А знают это только сами сотрудники Центра семьи «Казан», молодожены и их гости – свободного доступа для любопытствующих в Чашу нет. Посетить в теплый сезон можно разве что смотровую площадку на крыше.

Это и натолкнуло администрацию дворца бракосочетаний к идее коллаборации с Казанским ТЮЗом – для создания не просто экскурсии по зданию, а экскурсии-аудиоспектакля. Театр за последние 4-5 лет запустил несколько спектаклей-променадов по разным локациям Казани, а также постановки вне сцены здания ТЮЗа.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Мы медленно, планомерно пытаемся создать среду, параллельно готовимся к реконструкции (театр активно готовится к реконструкции несколько последних лет – прим. Т-и), поэтому у нас все идет так несколько экспансивно», – констатировал Радион Букаев.

В одном из залов бракосочетаний слушателей ожидает сюрприз. Шуточки бывших КВН-щиков, писавших сценарий спектакля-променада, зашли так далеко, что из группы ассистенты постановки произвольно выбирают трех человек (жених, невеста и регистратор) и проводят с ними церемонию заключения брака. Кольца, наспех скрученные из проволоки, условные символы, фата и даже конфетти, которыми остальные слушатели осыпают «молодоженов» на выходе из Чаши, предоставляются. «Без меня меня женили» в воплощении.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Готовый сценарий ироничной бюджетной свадьбы по-быстрому», – можно было бы подумать.

Однако договориться с ТЮЗом и провести во время аудиоспектакля-променада настоящую регистрацию брака не получится.

«Спектакль идёт в свободное от свадеб время, когда сотрудники уже не работают. Но мы будем рады, если кто-то сделает предложение на нашем спектакле. Кстати, для молодоженов-слушателей этой постановки особая билетная политика», – пояснили в ТЮЗе.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Пройтись по «9 этажам любви», конечно же, выйдя в финале на смотровую площадку Чаши, можно будет только в теплый сезон. Пока эти спектакли-променады запланированы до 31 августа по средам и пятницам по два сеанса в вечернее время.

История, которую пришли узнать слушатели спектакля, заканчивается тем, что Сергей осознает свои перегибы и делает шаг в сторону понимания супруги и сохранения семьи. Ведь это так символично в Центре семьи «Казан» в Год семьи, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Отметим, что постановка действительно сильно отличается от привычного театрального действа и не только тем, что реализована в виде променада-экскурсии. Диалоги актеров озвучки в наушниках кажутся скорее сумбурными, чем детально продуманными. Глубокой драматургии ожидать тоже не стоит, но у любителей альтернативы статичному зрительному залу и классическому театральному искусству появилась ещё одна возможность проведения досуга