«Без мелиорации жить нельзя»: Шаймиев поздравил мелиораторов РТ с вековым юбилеем

Труд нескольких поколений мелиораторов лежит в основе успешного и уверенного развития сельского хозяйства Татарстана, поэтому поддержка отрасли на сегодняшний день — один из приоритетов на уровне республики и всей страны. Об этом на торжественном мероприятии по случаю 100-летия со дня образования системы мелиорации в регионе заявил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Торжества состоялись в Казани, где на одной площадке собрались представители власти, профильных министерств и ведомств республики, а также заслуженные ветераны отрасли.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он напомнил, что импульс к развитию отрасли был дан ровно 100 лет назад, когда в начале 1920-х годов перед государством встала проблема неурожаев и голода. Решить проблему была призвана в том числе и мелиорация.

Стартовав с нескольких небольших точек, отрасль смогла развиться в самодостаточное и успешное направление сельского хозяйства и к сегодняшнему дню покрыла сетью практически всю республику. «Сюрпризы» природы в виде сухих и жарких лет еще раз доказывают стратегическую значимость мелиорации в качестве залога продовольственной безопасности страны, подчеркнул Шаймиев.

«Не заниматься мелиорацией капитально и на постоянной основе — невозможно. Да, затраты высокие. Но хлеб — основа всего. Поэтому решение о создании системы мелиорации в республике — это решение, без которого жить нельзя», — обратился к присутствующим Государственный Советник Татарстана.

Он добавил, что современные технологии значительно изменили сельское хозяйство и аграрный сектор по сравнению с тем, как они функционировали в 1970–1980-е годы.

«Но труд мелиораторов и сегодня легким назвать нельзя», — отметил Минтимер Шаймиев и от души поблагодарил ветеранов отрасли, пожелав успешного развития мелиорации республики через новые поколения.

После вступительного слова Государственный Советник Татарстана вручил государственные награды отличившимся мелиораторам, а также передал им приветствие Президента РТ Рустама Минниханова.

Мнение Минтимера Шаймиева поддержал заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов. По его словам, работа в сфере мелиорации — это особый подход к жизни, связанный с ежедневным трудом и полной самоотдачей.

«Мелиорация — это не только орошение, это не только осушение. Это целая философия отношения государства и людей к земле. Это целый комплекс мероприятий, как с живым организмом. И мелиорация этот организм делает более живым и продуктивным», — подчеркнул Марат Ахметов.

Республика проделала большой и длинный путь в деле развития системы мелиорации, и сейчас государство уделяет этому направлению особое внимание, заметил в свою очередь глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«Благодаря неустанному труду и высокому профессионализму, ответственности, преданности своему делу мелиораторов создаются гарантированные и не зависящие от погоды условия продовольственной безопасности страны. Обеспечивается сохранение и улучшение плодородия земли», — сказал Зяббаров.

По его словам, система «Татмелиорации» сегодня — это около 2 тыс. квалифицированных специалистов, 38 предприятий и организаций, выполняющих весь комплекс работ от проектирования до эффективной эксплуатации созданных мелиоративных объектов.

«Президентом Татарстана уделяется большое внимание и поддержка развитию мелиорации. До 2025 года продлена программа строительства и реконструкции гидротехнических сооружений, в рамках которой ежегодно выделяется 150 млн рублей. За последние годы с участием федеральных средств и республиканского бюджета реализована масштабная программа реконструкции мелиоративной отрасли. Только за текущий год из федеральной казны выделено около 600 млн рублей», — резюмировал Марат Зяббаров и пожелал татарстанским мелиораторам дальнейших успехов в их непростой и востребованной работе.