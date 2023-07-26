Без латвийских шпрот и Вдовы Клико: как скажутся санкции России на ценниках рыбы и вина

Рыбу и морепродукты из «стран-недругов» вовсе запретили

Не наказание «партнеров», а зеленый свет российскому производителю

Сразу отметим, что все позиции в российском «санкционном списке» относятся к отраслям, в которых отечественный производитель на подъеме. То есть это не «ковровые бомбардировки» запретительными «пакетами» Евросоюза и США, которыми они порой стреляют себе в ногу. Причем на ассортименте на прилавках магазинов, а также в холодильниках россиян это не особо скажется. Но давайте обо всем по порядку.

Отечественные виноделы и их продукция получают зеленый свет в рестораны и на столы россиян, поскольку западное вино из недружественных стран скоро взлетит в цене. К вину зачастую подается рыба и морепродукты. Их поставку из «стран-недругов» и вовсе запретили.

Россия принимает новые ответные экономические меры в отношении недружественных стран. Говоря более привычным языком, вводятся санкции против стран Западной Европы и прочих вассалов США. Все изменения озвучила пресс-служба Минэкономики РФ. Поправки в соответствующий проект постановления подписаны Премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца 2023 года.

Отечественные виноделы и их продукция получают зеленый свет в рестораны и на столы россиян Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В чем именно заключаются российские санкции?

Под ограничение попадает вино, рыба и готовые морепродукты. А также фанера и глицерин. Полный запрет поставок коснется морепродуктов и рыбы. В частности, с российских прилавков исчезнут всем известные латвийские шпроты.

А на остальные группы продукции будет увеличена ставка ввозных таможенных пошлин. На вино – с 12,5 до 20%. На фанеру она достигнет 50%, а на строительные детали из полиуретана – до 35%. Наконец, кратно вырастет ставка на ввоз глицерина. Она скакнет с нынешних 5 до 35%.

Будет увеличена ставка ввозных таможенных пошлин. На фанеру она достигнет 50% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На самом деле, санкции обширные. Ведь на данный момент в официальный список «недругов» входят 49 стран, включая США, страны Евросоюза, Японию и Великобританию. Невооруженным взглядом видно, что все ограничения вводятся не только с целью наказать «партнеров». Все группы вышеперечисленных товаров относятся к производственным отраслям России, переживающим период бурного роста. Таким образом Россия убивает сразу двух зайцев. Асимметрично отвечает на незаконные санкции Запада и поддерживает своих производителей.

Рестораны Татарстана уже повышают долю российского вина в картах баров

Понятно, что из нынешнего перечня санкций большинство россиян волнует вопрос вина и рыбы. Если без фанеры с глицерином мы еще можем обойтись, то продукты, алкоголь и цены на них волнуют многих.

Здесь есть два ключевых момента. Мы не говорим об элитных французских винах, что разливают по драконовским ценам в ресторанах. Их как покупали, так и будут. Ограниченный, так сказать, сегмент аудитории. Впрочем, в ресторанах уже сегодня баланс смещается в пользу российского вина. Об этом «Татар-информу» рассказала генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

Галина Шарафутдинова: «Те, кто привык к дорогому импортному вину, думаю, сохранят свои предпочтения независимо от ценообразования» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уже имеется тенденция выхода на рынок российских вин. В случае если цена на импорт будет сильно завышена, то рестораторы будут вынуждены формировать карту бара, исходя из предложения российских виноделов, которые сегодня успешно развиваются. Ну а те, кто привык к дорогому импортному вину, думаю, сохранят свои предпочтения независимо от ценообразования», – объяснила она.

По словам экспертов, в ресторанах российское вино за короткое время прошло путь от практически нулевого ассортимента до отметки в 15-20%. В ближайшее время игроки рынка ожидают закрепления и развития данной тенденции.

Выдавить западных конкурентов или задрать цены для прибыли здесь и сейчас: как сыграет российский производитель?

С ресторанами понятно. Но что с полками магазинов для широкого потребителя? Продукция из той же Франции или Испании отличается от российских вин в худшую сторону, поскольку зачастую представляет собой, собственно, не вино, а порошковый винный экстракт. Теперь он еще и подскочит в цене.

У российского вина будет уникальная возможность занять лидирующие позиции как в картах баров, так и на полках продуктовых магазинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь интересно, как воспользуется ситуацией российский производитель. Вариантов, собственно, два. Первый – сыграть на ценовой привлекательности и практически полностью вытеснить «санкционку» с магазинных прилавков. Но есть и второй вариант – поднять цены на российское вино и заработать «в моменте».

«Ценник на российское вино сопоставим с продукцией из Франции, Испании, Италии. В случае повышения цен на вина российского производства предпочтения будут отдавать более дорогостоящему вину зарубежных стран. Я считаю, что “игра на ценах”, если она будет, не принесет местным виноделам того результата, на который они рассчитывают», – считает Галина Шарафутдинова.

Очевидно, что сейчас у российского вина будет уникальная возможность занять лидирующие позиции как в картах баров, так и на полках продуктовых магазинов. Это вполне реализуемо, если отечественная продукция воспользуется шансом быть в разы привлекательней по цене. Желание же заработать «здесь и сейчас», подняв ценник на российское вино, может обесценить задумку властей.

Производство российского вина набирает обороты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия наращивает производство своего вина: кто составит конкуренцию?

Тем временем производство российского вина набирает обороты. По данным Минэкономики РФ, только в 2022 году продуктивность виноделов выросла на 7 млн дал – до 50 млн. Тенденция роста, по оценкам большинства экспертов, сохраняется и в этом году. Растут и площади виноградников – на 2% ежегодно. По итогам 2023 года ожидается прирост еще на 2 тыс. гектаров.

Понятно, что цены на вино «западных партнеров» резко подскочат, что даст зеленый свет отечественной продукции на столы россиян. При этом выбор доступного зарубежного вина сохранится. Например, в России пользуется устойчивым спросом чилийское красное, армянское и, конечно, грузинские вина.

По официальным данным, в прошлом году вырос импорт вина из Чили на 9%, а из Армении – в 1,6 раза. Так что армянским может быть не только коньяк. Кроме того, на российский рынок аккуратно заходят игроки и из южноафриканских стран. То есть конкуренция, которая, как известно, двигатель прогресса, у российского вина все же будет.

Отказ от рыбы и продукции Евросоюза и США могут создать эффект бума для отечественных производителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это не критично»: в российских ресторанах уже перешли на местную рыбу

Если вино из стран Запада полностью не исчезнет с российских прилавков, а станет непривлекательным в плане цены, то рыба и морепродукты из недружественных стран попадают под полный запрет.

Очевидно, на простых россиянах это не скажется от слова совсем. С ходу вообще сложно сказать, каких именно якобы ценных товаров мы рискуем лишиться.

Наоборот, отказ от рыбы и продукции Евросоюза и США могут создать эффект бума для отечественных производителей. Эксперты считают, что российских мощностей с лихвой хватит для полного наполнения внутреннего рынка.

«По большей части мы уже работаем с рыбой и морепродуктами именно российских производителей, не опираясь на импорт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это не критично. Пандемия и первые западные санкции показали, что местные рестораторы умеют работать с локальным продуктом. По большей части мы уже работаем с рыбой и морепродуктами именно российских производителей, не опираясь на импорт», – сообщила «Татар-информу» Галина Шарафутдинова.

Такая позиция понятна, поскольку тем же ресторанам хочется избежать рисков, связанных со скачками курсов валют и сложностями логистических поставок. А разнообразия добавят дружественные страны. Вы ведь не думаете, что моря-океаны омывают лишь США и Западную Европу?

С фанерой в принципе все еще более понятно. Площадь лесов России составляет около 809 млн гектаров. Это 20% от всех лесов на планете Земля и первое место среди стран мира. В принципе непонятно, зачем стране с такими исходными данными экспортировать фанеры или другие стройматериалы, основанные на дереве.