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«Без косяка не вкурить»: в МИД РФ прокомментировали статус английского языка на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского, закрепить в стране статус английского языка как одного из языков международного общения.
«Это произошло сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны. Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Также представитель МИД предположила, что ближе к Рождеству на Украине узаконят регистрацию однополых браков. «Оставили на сладкое», – отметила Захарова.
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