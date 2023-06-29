«Без косяка не вкурить»: в МИД РФ прокомментировали статус английского языка на Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского, закрепить в стране статус английского языка как одного из языков международного общения.

«Это произошло сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны. Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Также представитель МИД предположила, что ближе к Рождеству на Украине узаконят регистрацию однополых браков. «Оставили на сладкое», – отметила Захарова.