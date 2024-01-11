«Без истории нет будущего»: Песошин поручил госархиву расширить списки источников

Алексей Песошин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Архивная отрасль Татарстана активно развивается, регион лидирует в ПФО по количеству источников комплектования. Об этом сообщил сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин на итоговой коллегии Госкомитета РТ по архивному делу в Казани.

«Мы имеем один из высоких показателей в России по количеству оцифрованных документов. Особые результаты достигнуты в области применения цифровых технологий», — заметил он.

Спикер напомнил, что в республике с 2017 года реализуется программа капитального ремонта архивов в муниципальных образованиях, финансирование которой за весь период составило более 410 млн рублей. Особо значимым событием стал переезд госархива в новое здание в селе Столбище Лаишевского района в 2022 году.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие специфически относятся к архивному делу, но тот, кто не знает историю, у того нет будущего», — подчеркнул Песошин.

Он поручил Госкомитету РТ по архивному делу совместно с профильными министерствами продолжать работу по включению в списки источников архивов новых организаций. Предприятиям и организациям, которые не сдают документы в архив, спикер рекомендовал пересмотреть свое отношение к данному вопросу. Крупные лидеры промышленности, машиностроения и других отраслей должны быть примером для других в этом деле, подчеркнул Премьер-министр РТ.