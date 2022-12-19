«Без вас мечты могли остаться мечтой»: в Казани наградили «Инженеров года»

В Казани наградили победителей и призеров III республиканского конкурса «Инженер года». Церемонию провел Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Поздравляя сегодня молодых специалистов, мы еще раз подтверждаем наукоемкость продукции в республике. Без хороших знаний, без инженерной мысли и подготовленных людей мечты могли остаться мечтами, а мы их в Татарстане реализуем», – сказал Мухаметшин в своей приветственной речи.

В этом году на конкурс было подано 279 заявок, из которых во второй тур отобрали 110 участников. Победителями были признаны 36 финалистов

«Такая экономика, как в Татарстане, требует внимания инженерной мысли, ее многовекторного и научного подхода. Без этого ни одна отрасль не будет добиваться успехов, особенно в тяжелые времена, каким был и этот год», – отметил Председатель Госсовета РТ.

Награждение победителей проходило по 12 номинациям:

Машиностроение.

Радиоэлектроника, связь, оптика.

Химия, нефтехимия, биотехнологии.

Нефтяная промышленность.

Газовая промышленность.

Энергетика.

Легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность.

Медицинская промышленность.

Пищевая и перерабатывающая промышленность.

Строительство, промышленность строительных материалов.

Транспорт, дорожное хозяйство.

Сельское хозяйство.

При этом каждая номинация делилась на три категории: «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива» и «Опыт, достижения, компетентность». Все победители получили памятные призы и сертификаты на обучение, а также ценные подарки, которые вручили каждому участнику сразу после официальной части.

Напомним, что в ноябре финалисты приняли участие в пленарной сессии «Инженерия сегодня и завтра: креатив и инновации» с ведущими экспертами, а также в семинарах, мастер-классах, защите своих работ, проектов и торжественном награждении.

«Самое главное, чтобы вы понимали – вас привели к победе ваши учителя. Второе – ваш труд будет оценен, когда будет результат, а чтобы он появился, нужно постоянно работать. И помните, что ваши успехи должны быть достоянием ваших коллективов», – заявил председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, завершая церемонию награждения победителей.

Отметим, что конкурс проводится при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова для обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта лучших инженеров предприятий и организаций республики, а также формирования интереса к инженерному труду в молодежной среде.