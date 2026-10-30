Без голов за 9 игр в АХЛ: Сафонов застрял в «Абботсфорде», вернется в «Ак Барс»?

Илья Сафонов провел 9 матчей в АХЛ и не забросил ни одной шайбы. Вернется ли форвард в «Ак Барс», который проиграл шесть домашних матчей подряд? И не повторит ли Сафонов путь Кравцова, уже вернувшегося в КХЛ после неудачи в «Ванкувере». Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: телеграм-канал Ильи Сафонова

Не добрался до НХЛ: почему Сафонов нужен "Ак Барсу" прямо сейчас

Летом игрок «Ак Барса» Илья Сафонов отправился покорять Северную Америку, но до НХЛ так и не добрался: форварда отправили в АХЛ, где он до сих пор не забросил ни одной шайбы. Все больше признаков того, что нападающий вскоре вернется в Казань. В его контракте с «Ванкувером» предусмотрена такая возможность, в случае прозябания в фарм-клубе. Тем временем, «Ак Барс» проиграл шесть домашних матчей кряду и остро нуждается в габаритном центральном нападающем.

Ситуацию усугубляет положение «Ванкувера»: клуб идет на последнем месте Западной конференции после 14 матчей, а сам Сафонов застрял в «Абботсфорде». Агент игрока Алексей Дементьев не исключил возвращения Ильи Сафонова в «Ак Барс», но подчеркнул: пока форвард принадлежит системе «Ванкувера».

«Сейчас сложно о чем-либо говорить, потому что это процесс непростой, займет определенное время. Но ничего исключать нельзя. Поэтому на текущий момент ситуация следующая: такая возможность существует, но, как только это станет официальным, „Ак Барс» об этом обязательно объявит», — заявил Дементьев «РБ Спорт».

Илья Сафонов Фото: соцсети хоккеиста

Пока же Сафонов остается игроком системы «Ванкувер Кэнакс», а значит, почвы для конкретики нет — только для домыслов. «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Ак Барс» вплотную работает над возвращением форварда, и сам игрок склоняется к возвращению, если вызова в основную команду «Кэнакс» в ближайшее время не последует. В текущем сезоне 25-летний российский форвард провел за «Абботсфорд» 9 матчей в АХЛ, набрав 3 (0+3) очка при нейтральной полезности — цифры, которые не кричат о готовности к НХЛ.

Центр второго звена — проблема: Бывальцев играет не на своем месте

Казани нужен центр во второе звено, и сейчас эту позицию занимает Алексей Бывальцев — по необходимости, а не по расчету. Цифры 32-летнего форварда не в его пользу: 4 (2+2) очка в 21 матче. В начале сезона он играл в третьей тройке, и там статистика была заметно лучше: в его активе победная шайба в овертайме и гол в большинстве.

Но во втором звене он не дает того, что давал Сафонов: игры на пятачке, полезности на вбрасываниях. Среди всех центральных нападающих «Ак Барса» у Бывальцева меньший процент на точке. При том, что в «Автомобилисте» он считался мастером этого компонента. Добавляются и глупые удаления, которые ставят команду в тяжелое положение. Третье звено Бывальцев закрывает, второе — нет.

У Сафонова же перед глазами недавний случай хоккеиста Виталия Кравцова. Тот тоже уехал в «Ванкувер», не пробился в основу, сыграл за «Абботсфорд» 10 матчей и набрал 4 (1+3) очка. Дальше — безусловный драфт отказов, расторжение контракта и возвращение в «Трактор». Для Кравцова это четвертая попытка закрепиться в Северной Америке, и закончилась она так же, как предыдущие.

Сафонов проходит через это впервые, и, несмотря на его упертый характер и привычку выбивать себе место, вывод напрашивается сам собой: если тренерский штаб «Ванкувера» не нашел для тебя места даже в четвертом звене после предсезонки, месяцы в АХЛ вряд ли что-то изменят. В 25 лет игровое время важнее призрачной мечты.

«Прогресс есть»: Сафонов верит в себя, а его «Абботсфорд» делит лидерство в дивизионе

Форвард не унывает, но его собственные слова рисуют картину, далекую от идеала. В «Абботсфорде» его используют иначе, чем в «Ак Барсе». Сафонов рассказал в своем блоге на Sports.ru, что пока он выходит не в центре, а с краю; в большинстве играет, в меньшинстве — нет.

«Есть очки за голевые передачи, но очень хочется забить поскорее. Хочется создавать больше моментов, чаще бросать. Хочется, чтобы получалось у нашего звена не только по задумке, но еще по исполнению. Не хватает немного, чтобы быть эффективнее. Где-то шайба идет не в клюшку, а в коньки, и момент упущен. Вроде бы получается, но нет именно завершения», – написал в одном из постов форвард,

При этом его команда выступает успешно: «Абботсфорд» набрал 13 очков в 10 играх и делит лидерство в своем дивизионе с «Колорадо Иглс». По его словам, бороться, толкаться и отбирать — эти задачи с него никто не снимал, но он понимает, что должен самостоятельно находить моменты для броска и чаще брать игру на себя. Он вспомнил эпизод с «Коучеллой», когда бросал почти в упор, но не поднял шайбу, и вратарь успел переместиться.

«Был хороший момент с «Коучеллой» – бросал почти в упор. Тренирую-тренирую бросок, а тут не поднял шайбу. И вратарь успел переместиться, весь угол был закрыт, а бросок не получился от слова совсем», – вспоминает Илья в блоге.

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

Несмотря на трудности, Сафонов сохраняет уверенность: он знает, что умеет делать, и убежден, что голы придут.

«Я не унываю. Знаю, что умею делать, и уверен, что голы придут. Привыкаю к североамериканскому хоккею, работаю, анализирую свои матчи и чувствую себя намного лучше. Прогресс есть», – заверяет спортсмен.

По условиям контракта, Сафонов может вернуться в КХЛ после 1 декабря. Так что «Ак Барсу» и болельщикам форварда стоит запастись терпением до этой даты. Впрочем, как заверил агент игрока, если возвращение станет реальностью, клуб объявит об этом официально. Сегодня «Абботсфорд» играет с «Сан-Хосе Барракуда» — еще одна проверка для Ильи.