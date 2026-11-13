«Без гимна не выйдем»: Россия снялась с Евро по боксу

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Сборная России не примет участия в первенстве Европы по боксу, которое пройдет с 15 по 24 ноября в хорватском Порече.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Причиной отказа стали позиция Министерства туризма и спорта Хорватии, не допускающего выступление россиян с флагом и гимном, а также невыдача виз членам российской делегации.

«Мы не раз подчеркивали: без флага и гимна России мы не участвуем в международных соревнованиях. Жаль, что для хорватских чиновников политика снова оказалась важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого решения пострадали юниоры, которые только начинают путь в спорте. Но больше всех — любители бокса, в первую очередь хорватские: в составе нашей команды должны были выступить действующие чемпионы мира и Европы. Чиновники лишили болельщиков возможности увидеть вживую восходящих звёзд мирового бокса», — приводит слова Беспутина Telegram-канал Федерации бокса России.

Генсек ФБР также поблагодарил руководство World Boxing и European Boxing за конструктивную позицию и постоянный диалог.

«Мы встречаем понимание. Наше сотрудничество позволяет надеяться, что такие ситуации, как с первенством Европы, в будущем будут исключены», — добавил он.