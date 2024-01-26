«Без денег только уповать на Всевышнего»: какие проекты продвигали федералам в Татарстане

Стратегическая сессия в целях выработки ключевых направлений развития субъектов РФ прошла с участием Рустама Минниханова

Фото: rais.tatarstan.ru

ВЭБ и АСИ ищут креативные проекты в регионах

В Доме Правительства Татарстана сегодня принимали федеральных гостей – прибыли генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и председатель государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов. Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов с самого основания Агентства стратегических инициатив входит в состав его наблюдательного совета.

Первое мероприятие в Доме правительства – это стратегическая сессия в целях выработки ключевых направлений развития субъектов Российской Федерации с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Это наш совместный визит в регионы совместно с корпорацией ВЭБ на цикле нового стратегического витка 2024-2030 годов. Когда мы выезжаем в субъекты, встречаемся с предпринимателями, с региональными властями, с представителями общественности, некоммерческим сектором. Обсуждаем будущее развитие страны по самым разным вопросам, которые касаются демографии, ресурсов, продовольствия. В этих сессиях рождаются новые стратегические инициативы, новые проекты, которые мы представляем на наблюдательном совете нашей страны, Президенту нашей страны, председателю наблюдательного совета», – сказала в начале сессии Чупшева.

По задумке, на сессии татарстанцы должны были представить проекты, которые показывают силу и креативность, а свелось все к просьбам в адрес республиканских властей и федерального центра.

Светлана Чупшева: «В этих сессиях рождаются новые стратегические инициативы, новые проекты, которые мы представляем на наблюдательном совете нашей страны» Фото: rais.tatarstan.ru

Нагуманов собирается превратить Альметьевск в центр туризма

Первым взял слово глава Альметьевска и Альметьевского муниципального района

Тимур Нагуманов. Он напомнил, что город – это нефтяная и... велосипедная столица республики. Вместе с тем он назвал проблему, которая мешает развитию территории.

«Нынешнее состояние – это состояние мнимого благополучия. Мы являемся на самом деле моногородом, хотя де-юре нас к таким не относят. В этой ситуации, когда у тебя вроде все хорошо, очень трудно иногда бывает задуматься о том, куда надо двигаться дальше, чтобы этот тренд сохранить и обезопасить себя от критических изменений, которые грядут», – сказал Нагуманов.

В «нефтянке» занято 60% населения, а 40% – в сервисах и других отраслях экономики. Эти пропорции власти Альметьевска намерены менять, чтобы привести город в состояние устойчивости и избежать проблем, с которыми сталкиваются моногорода.

«Мы благополучны, у нас все очень неплохо, но для того чтобы перейти в состояние устойчивости при сохранении объемов отрасли, нам нужно вырасти более чем в 2 раза и по числу, и по количеству занятых в других отраслях экономики», – сказал глава Альметьевска.

Нагуманов признал: это сложная и амбициозная задача, но к ней можно двигаться. Достигать целевых показателей собираются в Альметьевске за счет увеличения числа предпринимателей, а также за счет представителей креативных индустрий. Позитивные сдвиги уже есть, хотя город вплотную занимался вопросом лишь год, отметил Нагуманов.

Тимур Нагуманов: «Нынешнее состояние – это состояние мнимого благополучия. Мы являемся, на самом деле, моногородом, хотя де-юре нас к таким не относят» Фото: rais.tatarstan.ru

Второе направление, по которому собираются двигаться власти Альметьевска, – это превращение его в туристическую столицу юго-запада Татарстана. Нагуманов рассказал, что команда вошла в новую программу обучения по гостеприимству «Гостеприимные города». Ее организовали госкорпорация ВЭБ.РФ и Министерство экономического развития России в Школе управления «Сколково».

«Туризм – это, кажется, для Альметьевска такая немного странная история. Для нас самих она странная, потому что мы как слепые котята, которые только мир открывают. Многие города в программе уже плотно работают с туристическим потоком, для нас все в диковинку», – признался глава города.

Нагуманов рассказал, что уже во время обучения пришло понимание – у Альметьевска есть что показать туристам.

Раис Татарстана после выступления главы Альметьевска отметил, что город меняется и в этом огромный вклад нефтяников.

«Самое главное для молодежи, чтобы они после школы не уезжали – это хорошие высшие учебные заведения. Сегодня там на базе Альметьевского нефтяного института создан кампус, как я считаю, мирового уровня с лабораторными комнатами. Высшая школа нефти создается», – считает Рустам Минниханов.

Альметьевск будет магнитом – люди будут приезжать и оставаться там, в том числе молодежь, уверен Раис Татарстана. Этому, по его мнению, поспособствует автомобильная дорога Алексеевское — Альметьевск в составе платной трассы Шали (М7) — Бавлы (М5). Этот участок в 145 км будет достроен в этом году, сказал Минниханов.

Рустем Нуриев отметил, что статус исторического поселения – это, скорее, бремя для городских властей, поскольку накладывает много ограничений, но не дает преимуществ и налоговых льгот Фото: rais.tatarstan.ru

Елабуга попросила о налоговых преференциях для бизнеса в зданиях ОКН и о повышенных субсидиях

Родину Шишкина расхвалил глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев. Наряду с Чистополем Елабуга имеет статус исторического поселения федерального значения. Таких на всю Россию 45. При этом само словосочетание «историческое поселение федерального значения» лишено веса, но он накладывает на Елабугу множество обязательств, сказал глава города.

«Существующий низкий уровень финансовой обеспеченности муниципалитетов по содержанию территорий исторического поселения не позволяет самостоятельно и в полном объеме решать вопросы жизнеобеспечения этих территорий», – пожаловался Рустем Нуриев.

Решение видится Нуриеву в разработке программ регионального и федерального уровня, монетизирующих статус исторических поселений через повышающий коэффициент при расчете выделяемых субсидий на содержание и капремонт зданий.

«Хотелось бы попросить о разработке механизма межбюджетных трансфертов регионам, которые далее смогут направлять их в виде субсидий для поддержки собственников и пользователей объектов культурного наследия (ОКН), реально выполняющих работы по сохранению памятников истории, культуры в надлежащем состоянии, а также потенциальным инвесторам и бизнесу, реализующим инвестиционные проекты», – обратился глава Елабуги к участникам сессии.

Рустем Нуриев отметил, что статус исторического поселения – это скорее бремя для городских властей, для собственников исторических зданий, поскольку накладывает много ограничений, но не дает преимуществ и налоговых льгот. Из этого следует необходимость создать особый налоговый режим со сниженной и нулевой ставками для стимулирования хозяйственной деятельности на территории исторического поселения и в зданиях – объектах культурного наследия. Нуриев предложил освободить тех, кто ведет бизнес в зданиях ОКН, избавить от имущественного, земельного налогов при условии, что они будут вкладываться в эти объекты культурного наследия.

Разрушение архитектурного облика и сложности с ремонтом зданий ОКН – еще одна проблема, стоящая перед Елабугой. Глава города предложил реализовать механизм продажи таких зданий за один рубль собственникам, способным эффективно использовать это имущество после того, как они приведут его в порядок.

Нельзя сказать, что в Елабуге совсем ничего не делается. Так, Нуриев напомнил, что сейчас идет ремонт Спасского собора, символа города. Благодаря победе в конкурсе «Туркод» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и успеху в проекте «Комфортная городская среда» Елабуга смогла привлечь более 310 млн рублей.

«Все программы, которые реализуются на территории исторической части Елабуги, – несистемные. Каждый раз по каждой программе приходится очень серьезно и внимательно работать. Нам бы хотелось более системного подхода», – заключил Рустем Нуриев.

Алексей Фатыхов: «Нам предстоит большая интересная работа по развитию стратегии бренда «Азбука сыра» Фото: rais.tatarstan.ru

Гендиректор «Азбуки сыра» попросил поддержать отечественные бренды рекламой и с выводом на зарубежные рынки

Среди спикеров, представляющих татарстанские бренды, был гендиректор «Азбуки сыра» Алексей Фатыхов. Компания работает с 2013 года и производит сыры, сливочное масло и сухую молочную сыворотку. Ключевой актив компании – Мамадышский завод. На современном производственном комплексе могут перерабатывать до 540 тонн молока-сырья в сутки, ежемесячно выпускается более 1,2 тыс. тонн сыра. Для гарантии высокого качества продукции работает собственная лицензированная лаборатория.

«Нам предстоит большая интересная работа по развитию стратегии бренда «Азбука сыра», расширение географии присутствия и товарных категорий, в которых представлен наш бренд. Мы искренне надеемся, что успешная реализация этих задач даст потребителям не просто полезный и вкусный продукт, в чем нет сомнения, но внесет свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности страны», – заявил Фатыхов.

«Азбука сыра» в прошлом году выиграла в национальной премии «Бренд года», победила на конкурсе «Перспективные бренды России» в категории «Лучший бренд в категории “сыр”». Несмотря на достижения, есть и некоторые проблемы, требующие решения, отметил гендиректор. Фатыхов попросил поддержать его в таких вопросах, как продвижение отечественных брендов в актуальных информационных каналах, обучение специалистов по маркетингу и поддержка вывода российских брендов на международные рынки.

По мнению Рустама Минниханова, денежная поддержка республики из федерального центра должна быть наравне с другими регионами Фото: rais.tatarstan.ru

«Без денег можно только в мечети и храмы ходить, чтоб просить у Всевышнего»

Раис Татарстана в конце сессии сообщил, что программы, которые реализуются совместно с ВЭБ.РФ, позволили решить многие задачи. Но, судя по всему, останавливаться в сотрудничестве с ВЭБ.РФ Татарстан не планирует и намерен просить финансово поддержать проекты.

«В Москве некоторые думают, что [деньги] с неба падают! Как страну менять? Страна так просто меняться не будет. Нужны люди, которые могли бы эту страну поменять. А то люди без денег со своими идеями только в мечети и храмы могут сходить и попросить у Всевышнего», – сказал Минниханов.

По его мнению, денежная поддержка республики из федерального центра должна быть наравне с другими регионами, хотя Татарстан является самодостаточным субъектом РФ.

«Мы же живем в одной стране. Почему к нашей республике такое отношение? Справедливость прежде всего [должна быть]. Мы живем в этой стране. Мы такие же граждане этой страны», – заявил Раис Татарстана.

Игорь Шувалов: «Таланливое руководство республики за последние 30 лет сделало все, чтобы республика была одним из сильнейших субъектов Российской Федерации» Фото: rais.tatarstan.ru

Шувалов высказался о том, почему экономика Татарстана такая сильная и конкурентная

«Экономика Татарстана очень сильная и разнообразная. Таланливое руководство республики за последние 30 лет сделало все, чтобы республика была одним из сильнейших субъектов Российской Федерации. IT-сфера, туризм… Тут можно через запятую перечислять. Мне кажется, во всех проявлениях экономика Республики Татарстан может быть высококонкурентной», – заявил после заседания журналистам Шувалов.

ВЭБ.РФ готов взяться за любой проект, который поддерживает руководство и бизнес республики, отметил председатель госкорпорации. По его словам, нет никаких ограничений, какая это будет сфера, – по всем направлениям Шувалов ожидает успех.

«Главное, чтобы проект был окупаем, реализуем, но по отраслям – IT, туризм – сто процентов это все конкурентное преимущество республики», – заключил председатель ВЭБ.РФ.