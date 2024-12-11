Изменение дизайна и двукратное подорожание: Чего ждать от устройств Apple в 2026 году

Мониторы MacBook Pro останутся без «челки», a процессоры для iPhone подорожают на 70%.

Об удалении «челки» сообщил пользователь сети X (запрещена на территории РФ) Junkasloreve со ссылкой на аналитиков Omdia.

В представленной инсайдером «дорожной карте» Apple с 2026 года устройства iPad (модели Mini, Air и Pro), а также MacBook (модели Air и Pro) полностью перейдут на дисплеи Hybrid OLED. В свое время они появились на планшетах. Они не только «сглаживают» поверхность экрана, но и делают устройство тоньше. Навязчивое желание Apple сделать свою технику невесомой заставило iPad Pro’24 «похудеть» до 5,1 мм.

В издание 9to5mac также отметили, что в той же карте в описании дисплеев MacBook Pro «Rounded Corener + Notch Cut» (Округленные углы + «Челка») в 2022 году сменилось на «Rounded Corner + Hole Cut» (Округленные углы + «Отверстие») в 2026.

Это может значить, что та самая «челка» отпадет, освободив потенциально полезное пространство экрана. Она используется на других устройствах Apple для фронтальной камеры (в случае с ноутбуками — просто камеры). «Челка» появилась, когда производители решили «дотянуть» дисплей до физических границ монитора, но пространство вокруг камеры убрать не решились.

Интересно, что в той же «дорожной карте» среди моделей iPad незаметно затесалась Foldable («Складной»). Наряду со смартфонами Apple видимо планирует сложить и свои планшеты, но этого стоит ожидать только к 2028 году.

Стоимость iPhone (а именно Pro моделей) вырастет с 2026 года. Рост будет связан с переходом на новые 2-нанометровые процессоры в этих моделях. Если верить тому же Junkasloreve, каждый 3 нм процессор обходился Apple в $50. Теперь их цена вырастет до $85 — почти на 70%. Ожидается, что у остальных моделей процессоры останутся прежними.

Переход на новые процессоры увеличит производительность устройств и улучшит энергоэффективность при меньших размерах. Помимо нового процессора, iPhone 18 Pro может лишиться выреза Dynamic Island с появлением «подкожного» Face ID.

Несмотря на повышение эффективности, сложно сказать, насколько эти изменения оправдают повышение стоимости. Едва ли за новые процессоры Apple будет платить из своего кармана, подметил ресурс Phone Arena.