«Без бюджета нельзя, надо принимать»: Госсовет РТ одобрил начальные параметры казны-2025

Фото: gossov.tatarstan.ru

Никогда еще документ о бюджете Татарстана не рассматривали так тщательно

Вопросом номер один сегодня на заседании Государственного Совета Татарстана стал законопроект о бюджете Республики Татарстан на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, который рассматривали в первом чтении. На нем также присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Cоветник РТ Минтимер Шаймиев, а также депутаты Госдумы.

«Проект бюджета, представленный Госсовету, мы в этом году очень тщательно, как никогда, рассмотрели на заседаниях комитетов, фракций. Были парламентские слушания с привлечением широкой общественности, на встречах с главами муниципальных районов и городов обсуждали», — заявил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Доклад министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова пестрел цифрами. Самые важные из них касаются социально-экономического развития на трехлетку.

валовой региональный продукт (ВРП) в 2025 году, по прогнозу, должен вырасти на 2,9%, в 2026 году — на 2,6% и в 2027 году — на 2,7%;

индекс промышленного производства в 2025 году, как ожидается, увеличится на 3,1%, в 2026 году — на 2,3%, в 2027 году — на 2,5%.

Самая большая часть расходов – на социалку

Подробнее о параметрах бюджета Татарстана на трехлетку доложил министр финансов Радик Гайзатуллин. Он пояснил, что бюджет формировался на основе «базового» варианта Министерства экономического развития России и основных показателей социально-экономического развития Татарстана.

В следующем году доходы, как ожидается, составят 425,5 млрд рублей, расходы – 439,1 млрд рублей, дефицит – 13,6 млрд рублей.

Как ожидается, в следующем году налог на прибыль поступит в размере 128 млрд рублей, налог на доходы физлиц –130,2 млрд рублей. Это две самых важных для доходной части бюджета статьи.

Гайзатуллин отметил, что наиболее крупный раздел расходов бюджета — это «Социально-культурная сфера». В ней самая значительная по объему расходов отрасль — это образование. В следующем году на нее придется 104,4 млрд рублей.

Также расходы на «Культуру и кинематографию» составлят 12,6 млрд рублей; «Здравоохранение» – 47,6 млрд рублей, «Социальную политику» – 62,1 млрд рублей, «Физическая культура и спорт» – 5,9 млрд рублей.

Кроме того, затраты на «Национальную безопасность и правоохранительная деятельность» оцениваются в 2,2 млрд рублей.

Раздел «Национальная экономика» потянул на 97,2 млрд рублей. Сюда включены расходы на дорожное хозяйство, сельское хозяйство, транспорт.

В отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозируются расходы на 20,2 млрд рублей, в разделе «Охрана окружающей среды» – 443 млн рублей.

Якунин на рассмотрении бюджета: «Такого никогда не было»

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин обратил внимание, что свыше 85% бюджетных расходов по прогнозу на 2025 год приходится на первоочередные и социально-значимые. «Такого никогда не было», — заметил он.

По сравнению с первоначальным проектом бюджета, котоырй внесли в Госсовет и в документе, который рассмотрели сегодня депутаты, доходы были увеличены на 25 млрд рублей, расходы — на 39 млрд рублей.

«Проект бюджета представляет собой стратегическую концентрацию ресурсов для выполнения социальных обязательств. Учтены задачи, поставленные в послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Бюджет является сбалансированным, отвечает современным реалиям и запросам общества», — заметил Якунин.

Депутат Госсовета РТ напомнил, что бюджет принимается в условиях беспрецедентного санкционного давления и непростой экономической обстановке. Тем не менее экономика Татарстана не только успешно адаптировалась к новым условиям, но и демонстрирует рост.

Миргалимов пытался продвинуть идеи Зюганова

Руководитель депутатской фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов был эмоционален в своем выступлении и вспомнил слова председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, что бюджет — это не просто цифры, а судьбы людей.

КПРФ, по словам Миргалимова, подготовила альтернативный вариант федерального бюджета, который на 10 трлн больше утвержденного. Так, например, депутат Госсовета Татарстана предложил заморозить тарифы на ЖКХ, утвердить программу борьбы с бедностью, создать реально действующую программу социального жилья.

Но потом Миргалимов вернулся к вопросу о бюджете республики на трехлетку.

«Думаю, бюджет надо принимать, без бюджета нельзя. Мы страна, которая отражает агрессию всех тех стран, которые ополчились на нашу Россию. Думаю, мы победим. Бюджет должен работать на благо всей России, Татарстана и на благо каждого члена нашего общества, независимо от занимаемой должности», — пафосно закончил он свою мысль.

Миргалимов пообещал подготовить замечания и внести их правками ко второму чтению.

«Понятно желание сделать больше, раньше, лучше...»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Юрий Камалтынов также напомнил собравшимся о современных реалиях и хвалил принимаемый законопроект за социальную ориентированность.

«Понятно желание сделать больше, раньше, лучше, но в данном случае фракция "Единая Россия" в Госсовете РТ четко осознает, что гораздо важнее в сегодняшних непростых условиях обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы республики», — заявил Камалтынов.

Задача бюджета номер один — это выполнить социальные обязательства перед населением, реализовать национальные проекты и задачи, озвученные Раисом РТ в послании Госсовету РТ. Камалтынов предложил организовать совместно с профильными комитетами и депутатами Госдумы работу по реализации напроектов в республике, а также наладить обратную связь на уровне Татарстана по результативности нацпроектов.

«Говоря о проекте бюджета на 2025 год, хочется отметить что наиболее крупный объем раздел расходов – на социально-культурную сферу. И если смотреть в перспективе, то к базовому 2024 году в 2027 году она вырастет на 40%», — заявил Камалтынов.

При большинстве голосов «за» законопроект о бюджете в конечном итоге документ был принят в первом чтении. Правки ко второму чтению будут вноситься до 1 ноября.