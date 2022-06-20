Без автопродления, но с заочной экспертизой: как будут оформлять инвалидность по-новому?

С 1 июля в России меняют правила оформления инвалидности. Теперь направление на медико-социальную экспертизу смогут выдавать только медики, а пройти экспертизу можно будет и заочно. Об изменениях в процедуре рассказал «Татар-информу» руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Татарстану Ригель Низамов.

Сейчас экспертизу по признанию людей инвалидами проводят заочно – ранее установленная инвалидность продлевается автоматически на полгода Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за коронавируса инвалидность начали продлевать заочно

Бюро медико-социальной экспертизы сегодня работает по временному порядку признания людей инвалидами. Он был установлен постановлением Правительства в 2020 году – в самый разгар пандемии.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции была несколько ограничена плановая медицинская помощь, ограничена возможность проведения обследований в медицинских организациях, но при этом необходимо было максимально сохранить предоставляемые меры социальной защиты инвалидам. Этим и было продиктовано принятие временного порядка», – объяснил «Татар-информу» главный эксперт по медико-социальной экспертизе Ригель Низамов.

Сейчас экспертизу проводят заочно – другими словами, ранее установленная инвалидность продлевается автоматически на полгода.

С июля автоматическое продление инвалидности остановят

Временный порядок действует до 1 июля 2022 года. По словам Ригеля Низамова, более спокойная обстановка по Covid-19 и постепенная отмена ограничительных мер не предусматривают дальнейшего его продления.

Ригель Низамов: «Начиная со 2 июля 2022 года автоматического продления инвалидности на шесть месяцев не будет» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В связи с этим хотел бы обратить внимание медицинских организаций и внимание самих граждан, что начиная со 2 июля 2022 года автоматического продления инвалидности на шесть месяцев не будет», – подчеркнул Ригель Низамов.

Всем тем, у кого срок переосвидетельствования наступает со 2 июля, необходимо заранее обратиться в медицинскую организацию для оформления направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ).

«Всем гражданам, признанным инвалидами, выдается розовая справка, подтверждающая факт установления инвалидности. Необходимо ориентироваться на строку в справке “дата очередного освидетельствования”. Если в ней указана дата до 1 июля 2022 года включительно, то в этих случаях при отсутствии направления из медорганизации инвалидность будет продлена автоматически. Всем, у кого в справке указана дата после 1 июля, вопрос об установлении инвалидности будет решаться только по направлению медицинской организации», – отметил руководитель татарстанского Бюро МСЭ.

Направлять граждан на экспертизу смогут только медики

В этом году начнут действовать новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Их будут вводить в три этапа.

В этом году начнут действовать новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Их будут вводить в три этапа Фото: сайт Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ 16.gbmse.ru

«Хотел бы в первую очередь обратить внимание: новым постановлением установлено, что на медико-социальную экспертизу с 1 июля смогут направлять только медицинские организации. В настоящее время направляют и органы социальной защиты, и органы пенсионного обеспечения», – рассказал руководитель Бюро медико-социальной экспертизы.

До того как в силу вступили временные правила, если человеку отказывали в направлении на экспертизу, ему выдавали справку об отказе, и с нею он мог самостоятельно обратиться в Бюро МСЭ.

С 1 июля экспертиза по справке об отказе больше проводиться не будет. Для ее проведения необходимо будет именно и только направление, оформленное медицинской организацией.

Экспертизу теперь можно пройти и очно, и заочно

Еще одно новшество: с 1 июля татарстанцы смогут сами выбрать формат прохождения медико-социальной экспертизы – очный или заочный. Если человек решит пройти процедуру очно, он сможет выбрать удобную ему дату и время для прохождения всех процедур.

Если человек решит пройти процедуру очно, он сможет выбрать удобную ему дату и время для прохождения всех процедур Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ригель Низамов объяснил, что оговорены случаи, когда личное присутствие человека на экспертизе будет обязательным:

если данные медицинских обследований и заключения врачей различаются;

если необходимо провести обследования с помощью специального диагностического оборудования;

если пациент живет в интернате;

если необходимо скорректировать индивидуальную программу реабилитации.

В будущем: обезличенные документы и дистанционные экспертизы

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате.

«Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы и намерены его обжаловать. В этом случае гражданин будет находиться в бюро по месту жительства, там ему предоставят техническую возможность общения со специалистами главного или федерального Бюро медико-социальной экспертизы. Там же он сможет пройти повторную экспертизу, в том числе и с использованием современных телемедицинских технологий», – объяснил Ригель Низамов.

Можно будет пройти повторную экспертизу, в том числе и с использованием современных телемедицинских технологий Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

А с января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным человека, то есть по обезличенным документам.

«Если в настоящее время освидетельствование проводится по месту жительства гражданина, то с 2024 года направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между Бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина», – рассказал Низамов.

Персональные данные человека будут видны только после вынесения решения.

«При этом если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в Бюро по месту жительства. Там будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой», – подчеркнул главный эксперт.

«Ходить по инстанциям больше не нужно»

При проведении экспертизы специалисты бюро изучают документы пациента, медицинские заключения, оценивают его состояние. Существует перечень медицинских обследований, необходимых для экспертизы. Установлены виды обследований при каждом заболевании и сроки действия их результатов.

Больница или поликлиника в течение 14 рабочих дней со дня поступления возвращенного направления проводит необходимые обследования и снова направляет запрос в Бюро Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вся необходимая информация вносится в направление на медико-социальную экспертизу, которое в электронном виде направляется в Бюро. Если эти обследования не выполнены, Бюро в течение трех рабочих дней со дня получения такого направления возвращает его в медицинскую организацию», – рассказал Ригель Низамов.

Больница или поликлиника в течение 14 рабочих дней со дня поступления возвращенного направления проводит необходимые медицинские обследования и снова направляет запрос в Бюро.

«Гражданин не ходит по инстанциям, медицинская организация сама должна все это организовать в течение 14 дней. Все сроки контролируются», – подчеркнул руководитель организации.