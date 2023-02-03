«Без амбиций в рок-н-ролле делать нечего»: Казань ждет Большой зимний рок-фестиваль

Большой зимний музыкальный рок-фестиваль пройдет в Казани с 9 по 11 февраля и соберет музыкантов со всей России. Фестиваль объединил «Волга-Волга Fest» и Big Twin Fest. Их идеологи Антон Салакаев и Григорий Корнилов рассказали о том, чем будет знаменателен февральский рок-сейшн.

Антон Салакаев: «И фестиваль “Волга-Волга”, и Big Twin Fest всегда работают только с интересными артистами, играющими живую музыку!»

Фото предоставлено ВИА «Волга-Волга»

На культурной афише Казани появился еще одни фестиваль. Что интересного вы хотели показать зрителю? Исходя из чего формировалась его программа?

Антон Салакаев (А. С.): Мне кажется, в фестивальных вопросах не бывает четких критериев. В конечном итоге ты останавливаешься на тех артистах, которых можешь потянуть финансово, которые оказались в данный момент свободны, которые стилистически удовлетворяют твои амбиции как устроителя. Может, кто-то хотел услышать от меня концептуальный ответ, а я скатываюсь в бытовую банальность... Будем честны: какой-то суперконцепции при выборе артистов нет ни у одного фестиваля.

Но критерии есть тем не менее?

А. С.: И фестиваль «Волга-Волга», и Big Twin Fest всегда работают только с интересными артистами, играющими живую музыку! Если речь идет о хедлайнерах, ты понимаешь, сколько человек на него захотят прийти. В этом году впервые мы решили сделать отборочный тур для молодых групп. И это добавило элемент какой-то душевности фестивалю. Заявок было подано более 60! И все сильные!

Григорий Корнилов: «После того, как мы пережили несколько тяжелых для концертной индустрии лет, сцена наконец-то открыта для свободного доступа» Фото предоставлено ВИА «Волга-Волга»

Григорий Корнилов (Г. К.): Нас радует география. Заявки пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Уфы, само собой, из Казани. Жюри отобрало шесть самых интересных конкурсантов - мы были вынуждены выбрать, иначе пришлось бы проводить фестиваль в четыре дня.

Выбирали, исходя из разноплановости: были представлены и русский рок, и металл, и фолк. Вы их всех можете услышать 10 февраля.

Что важно, конкурсанты не уйдут без призов и подарков. В первую очередь это возможность участия в летнем фестивале «Волга-Волга». Это возможность участия в «Сандлер фесте» – большом московском фестивале. Будут и другие призы.

«Конкурсанты не уйдут без призов и подарков» Фото: vk.com

Фестивали открывают календарный год. Все стараются показать что-то новое. Будет ли это на этом фестивале?

Г. К.: Участники фестиваля везут в Казань новые альбомы. Артур Беркут обещает презентовать на нашем фестивале новую песню – мы её очень ждем.

Что ещё важно: после того, как мы пережили несколько тяжелых для концертной индустрии лет, сцена наконец-то открыта для свободного доступа. Многие коллективы, которые к нам приедут, не играли более пяти лет в Казани, не приезжали полным составом – просто потому, что были коронавирусные ограничения, либо не было возможности.

Будут открытия среди молодых исполнителей, конечно же. Я хотел бы, чтобы они стали сюрпризом для наших гостей и зрителей.

А. С.: Это очень классная история, что многие коллективы, хедлайнеры в основной день будут презентовать свои новые альбомы, новые песни. И Беркут, и Обе-рек, и Дом Кукол. «Волга-Волга» тоже на пороге выхода нового альбома – на фестивале мы представим несколько новых песен. Часть этих песен находятся ещё даже на стадии записи. Группы работают, группы в постоянном творческом процессе, несмотря на плотный гастрольный график!

Да, не всегда хватает времени выпустить альбом в назначенный срок. Мы, например, планировали выпустить его в прошлом году, который был ознаменован 25-летием группы. Сроки подвинули еще на старте ноябрьского юбилейного тура, который прошел очень мощно. Тем не менее альбом выйдет в ближайшее время на «Мороз Рекордс».

«Это очень классная история, что многие коллективы, хэдлайнеры в основной день будут презентовать свои новые альбомы, новые песни» Фото: vk.com

– Почему вы отказались от идеи третьего дня фестиваля, который планировали отдать старым группам и увели его в формат онлайн-квартирника?

А. С.: Это была очень красивая история для фестиваля: мы, как площадка, даем возможность старым музыкантам собрать свою публику и сделать всё круто. Но этим днем надо было заниматься отдельно. Думаю, мы вовремя приняли решение, что уйдем в онлайн-историю. Это было сделано честно и по отношению к себе, и по отношению к коллективам, которые должны были выступать в первый день. Думаю, в будущем мы снова вернемся к теме олд-скул в программе фестиваля.

Г. К.: Онлайн-квартирник на студии «Волга-Волга» станет первым днем фестиваля. Он будет транслироваться в социальных сетях. Среди участников группы Nalien, «Макс и Ко», Костя Игнатов, «Воздушная КуКуРуЗа» и «Волга-Волга».

Кто еще принимает участие в фестивале?

Г. К.: 10 февраля в Big Twin Arena мы проведём финальный отборочный конкурс среди молодых команд. Среди почётных гостей этого дня Игорь Сандлер (продюсер и основатель фестиваля Woodstock Russia), Павел Пиковский (группа «Хьюго», Необарды), Константин Кулясов («Анимация»). 11 февраля на сцену выйдут Артур Беркут, «Обе-Рек», ВИА «Волга-Волга», «Дом Кукол», NalieN, «Макс и Ко» и «Холи», «Хмельная Ворга».

А. С.: Мне нравится, что есть классная «разностилица». Я как художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» продолжаю настаивать на следующем: мы не ограничиваем музыкантов в каких-то стилях. Главное, чтобы это была классная, живая, душевная музыка. Это фишка!

«Многие коллективы, которые к нам приедут, не играли более пяти лет в Казани, не приезжали полным составом» Фото: vk.com

Что значит участие в подобных фестивалях для самих групп?

А. С.: Есть музыкальные амбиции. Если ты музыкант, если ты создал группу, пытаешься выступать на сцене, это говорит о том, что ты амбициозный человек. Другое дело, во что твои амбиции выливаются, когда ты становишься чуть более популярным…

Задача устроителей фестиваля – закрыть свои амбиции, доказать себе, что мы классно делаем свое любимое дело. У нас больше 60 заявок от молодых исполнителей. К нам приезжают выступать, не отказываются, такие монстры, как Артур Беркут.

Группы приезжают, доказывают сами себе, что они могут победить и выиграть какие-то призы, хэдлайнеры доказывают сами себе, что они крутые, на них идет публика. Без амбиций в рок-н-ролле, как мне кажется, делать нечего!

Г. К.: Что касается глобальной задачи-миссии фестиваля… Это, наверное, музыка. Музыка, которая передается из поколения в поколения. Мы хотим подарить ее нашим зрителям и дать возможность молодежи проявить себя. Чтобы они были услышаны. Чтобы звездочки загорались на наших площадках. Чтобы мы в старости, сидя у камина с бокальчиком виски, вспоминали, какие они молодые приходили к нам на фестиваль, и сейчас они получили свою порцию славы.

На какой стадии подготовка к летнему фестивалю?

А. С.: Мы его проводим каждый год. Летом фестиваль очень мощно прошел в Нижнекамске. Сейчас мы ведем переговоры и обсуждаем различные форматы его проведения. Возможно, это будет не один день, и даже не два. Летний опен-эйр будет. Мы постараемся сделать его таким же ярким и знаковым, как всегда.