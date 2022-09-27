Постановку по бестселлеру Гузель Яхиной «Дети мои» представят на сцене театра Камала

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала начинает работу над новой постановкой — спектаклем по роману Гузель Яхиной «Дети мои». Работу над первым в России сценическим воплощением этого ставшего бестселлером произведения уроженки Казани вскоре начнет приглашенный режиссер из Бурятии Сойжин Жамбалова.

Казанские зрители знают Жамбалову по спектаклю, поставленному по мотивам произведений Назыма Хикмета на сцене Татарского ТЮЗа имени Г. Кариева.

Сначала планируется подготовить инсценировку, а затем перевести ее на татарский язык, рассказал «Татар-информу» главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев.

Роман «Дети мои» посвящен истории российского немца, сельского школьного учителя, наблюдающего за раннесоветской жизнью Поволжья. Среди событий, на фоне которых разворачивается действие произведения, — гражданская война, голод 1932–1933 годов, коллективизация.

Подробнее о замыслах режиссера можно прочитать в интервью, которое он дал «Татар-информу».