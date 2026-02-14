Бестемьянова назвала шокирующими итоги мужского одиночного катания на Олимпиаде

Фото: fsrussia.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что была потрясена итогами мужского одиночного турнира на Олимпийских играх в Милане. Ее слова приводит «ТАСС».

Победителем соревнований стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место.

Бестемьянова не смогла увидеть развязку турнира в прямом эфире, поскольку находилась в полете. По ее словам, уже после прилета она включила запись и посмотрела прокаты Гуменника, Юмы Кагиямы, Ильи Малинина и Михаила Шайдорова. Увиденные результаты, отметила она, стали для нее шоком.

Она подчеркнула, что Гуменник выступал спокойно и уверенно, показав олимпийский уровень катания. При этом спортсмен допустил две ошибки – по одному двойному прыжку в короткой и произвольной программах. По мнению Бестемьяновой, с учетом этих помарок фигурист может быть удовлетворен своим результатом.

Если бы прокаты были полностью чистыми, добавила она, итоговое место могло бы восприниматься иначе. Она также отметила, что Гуменник справился с давлением и большой нагрузкой.

Комментируя победу Шайдорова, Бестемьянова рассказала, что первой новостью, которую она увидела после приземления, стало сообщение о его золоте и о том, что сам спортсмен был потрясен своей победой. По ее словам, эта информация настолько ее удивила, что она на мгновение растерялась.

Она вспомнила, что перед выездом на Игры ей звонил журналист из Казахстана и спрашивал, есть ли у Шайдорова шансы попасть на пьедестал. Тогда, призналась она, в числе претендентов на медали она прежде всего рассматривала Малинина, Кагияму и Адама Сяо Хим Фа, а Шайдорова отводила возможное четвертое место.

Единственным его преимуществом она считала удачный стартовый номер – второй в разминке, что позволяло разогреться и затем спокойно выйти на прокат. Тогда она говорила, что не стоит заранее распределять места, а важно пожелать спортсмену чистого выступления, после чего многое зависит от стечения обстоятельств. По ее словам, она изначально допускала, что в спорте возможно все.

Американец Илья Малинин в итоге занял восьмое место. Бестемьянова отметила, что ей жаль спортсмена. По ее словам, ранее ее восхищала его стабильность и сложность элементов, однако после короткой программы в командных соревнованиях это впечатление ослабло. В дальнейшем, добавила она, в его прокатах она уже больше замечала недочеты.