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Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева может вернуться в академию Евгения Плющенко после отчисления.

«Думаю, она обратно вернётся к прежнему тренеру. Походит какое-то время, Женя с Яной остынут. Девочка талантливая, бросать её никто не станет. Полагаю, они вернутся», — приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».

Экс-фигуристка также затронула тему участия родителей в тренировочном процессе. «В наше время родители вообще не допускались до тренировок, за дверь катка их не пускали. Поэтому, конечно же, здесь родитель виноват», — добавила она.

Напомним, что 15-летнюю Костылеву отчислили из «Ангелов Плющенко» 20 ноября. Официальная причина — «систематическая клевета матери фигуристки в адрес школы». Мать спортсменки Ирина Костылева заявила, что дочь продолжит карьеру под её руководством, а затем перейдёт к другому тренеру.