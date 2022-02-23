Бессонницы, депрессии и деменции: что видят психиатры у татарстанцев, переболевших Covid

Депрессии, тревожность, страх смерти, невозможность себя обслуживать – это далеко не полный список того, с чем сталкиваются татарстанцы, переболевшие Covid-19. Как помочь такому человеку и понять, что пора обратиться к психиатру, ИА «Татар-информ» рассказала заведующая отделением Республиканской клинической психиатрической больницы Ольга Башмакова.

Врачи Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева рассказали, как перенесенный Covid-19 сказывается на психике переболевшего Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

С чем сталкиваются татарстанцы после коронавируса?

Коронавирус способен усложнить жизнь не только во время самой болезни, но и оставить после себя серьезные последствия для здоровья. Врачи Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева рассказали, как перенесенный Covid-19 сказывается на психике переболевшего.

Психиатры и психотерапевты однозначно утверждают, что выросло число пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией и впервые попали в поле зрения психиатрической службы. В последние два года такие пациенты стабильно обращаются за помощью.

«Безусловно, последствия мы наблюдаем. Не только психиатры и психотерапевты, но и неврологи, врачи общей практики. Глобально все клинические проявления, с которыми чаще сталкиваются непосредственно психиатры, мы можем разделить на три большие группы: это ковидные и постковидные астении, это постковидные депрессии и постковидные когнитивные расстройства», – рассказала ИА «Татар-информ» заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Республиканской клинической психиатрической больницы, врач-психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Башмакова.

Постковидная астения, или астенический синдром, обуславливается повышенной физической и психической истощаемостью.

Ольга Башмакова: «Иногда даже мы имеем дело с когнитивным дефицитом, выраженным до степени деменции. Это, слава богу, случается гораздо реже» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Это функциональные обратимые, не имеющие органической природы расстройства внутренних органов со стороны сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем», – добавила врач.

Депрессии со стойко сниженным настроением наблюдаются не менее двух недель. В депрессивных нарушениях на первый план выходят тревожность и нарушение сна, они приносят человеку наибольшее беспокойство – именно с такими жалобами чаще всего татарстанцы обращаются к психотерапевтам, они просят откорректировать их состояние. Ведь отсутствие сна и сильные переживания мешают обыденной жизни.

Когнитивные нарушения у переболевших Covid-19 могут быть выражены в различной степени.

«К примеру, здоровый трудоспособный человек, который ранее тяжело не болел, перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, отмечает снижение умственной работоспособности, нарушение концентрации внимания, забывчивость. Он вынужден записывать, иногда говорит, что записал, но забыл, где записал, совершенно не может сконцентрироваться. Это, естественно, причиняет ему дискомфорт. Более сложные когнитивные нарушения – это уже психоорганический синдром, снижение памяти, снижение высших психических функций, колебания настроения. Иногда даже мы имеем дело с когнитивным дефицитом, выраженным до степени деменции. Это, слава богу, случается гораздо реже», – рассказала Ольга Башмакова.

Психиатр объяснила, что коронавирус становится спусковым крючком для развития деменции для тех, кто уже был предрасположен к ней.

Коронавирус становится спусковым крючком для развития деменции для тех, кто уже был предрасположен к ней Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы видим нарушение сна, причем в постковидном синдроме, как в астении, так и в депрессиях и даже при когнитивных нарушениях. Большинство пациентов отмечают стойкие нарушения сна, которые причиняют беспокойство и дискомфорт», – добавила врач.

После Covid-19 за день человек перестал узнавать родных и обслуживать себя

Психиатрам приходится сталкиваться с беспечностью пациентов – житель Татарстана не прошел диспансеризацию после перенесенного коронавируса, по всей видимости, пренебрег лекарствами, не проверил показатели свертываемости крови, и это повлекло серьезные последствия.

«67-летний мужчина жил с супругой, полностью себя обслуживал, водил автомобиль, общался с детьми, функционировал в соответствии со своим возрастом. Счастливый отец и дедушка своего семейства», – отметила Ольга Башмакова.

Он заразился коронавирусной инфекцией, от двусторонней вирусной пневмонии лечился в Covid-госпитале.

«После выписки, где-то через 3-4 дня, он резко неожиданно утратил сон, перестал узнавать свою супругу, своих детей, начал отказываться от приема пищи, сам не одевается, не реализует навыки личной гигиены, и мы видим в вечернее время выраженный тревожный компонент. Он пытается уйти из дома, убежать куда-то, стремится выйти из дома, начинает собираться», – продолжила психотерапевт.

Близкие люди были обеспокоены такими переменами, ведь их близкий словно стал совсем другим человеком.

После выписки необходимо отслеживать показатели, в том числе свертывающей системы крови Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

«В наше поле зрения он попал где-то на 14-й день после выписки. Родственники спрашивали, как же им быть дальше в связи с такой резкой неожиданной утратой высших психических функций. Мы рекомендовали пройти дообследование по неврологической программе, проанализировали показатели, в том числе свертывающей системы крови, дали минимальные рекомендации, которые не повредят в плане ноотропной поддержки головного мозга, плюс рекомендации на случай, если возникает состояние тревоги в вечернее время, это вечерняя тревога, дезорганизованное поведение», – отметила врач.

Мужчина начал принимать лекарства, предназначенные для оказания специфического воздействия на высшие психические функции. На фоне приема лекарств ему пусть незначительно, но стало лучше, он стал меньше путаться в своей квартире, начал узнавать детей, супругу, немного улучшился аппетит. Но жить полной жизнью, как раньше, он пока не может.

«Но если бы все было более четко, если бы он не пренебрегал тем, что нужно после выписки отслеживать определенные лабораторные показатели, принимать антикоагулянты непрямого действия, вероятно, подобных осложнений не было бы. Точно, конечно, мы не знаем, но вероятность развития таких событий была бы меньше», – подчеркнула специалист.

После Covid-19 у пациента появились суицидальные мысли

Ольга Башмакова поделилась еще одним случаем из своей практики. К врачам обратился их коллега, медицинский работник. Он много работает, дежурит по ночам, еще до Covid-19 периодически страдал бессонницей из-за работы в ночное время.

«Хуже всего корректируется нарушение сна», – делится врач проблемами восстановления после Covid-19 одного из коллег-медиков Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«После перенесенной коронавирусной инфекции снизилось настроение, вплоть до появления суицидальных мыслей. Стойкая бессонница, которая практически никак не корригировалась физическими нагрузками, спортзалом, прогулками. Видели выраженный тревожный компонент, по сути, доктор не мог выполнять свои профессиональные обязанности», – рассказала психотерапевт.

Лежать в дневном стационаре или в отделении неврозов пациент отказался, его лечили амбулаторно, специалисты назначали терапию, дали рекомендации.

«И где-то, наверное, месяца через полтора мы стали наблюдать положительную динамику: снизилась тревожность, восстановилась умственная работоспособность, доктор стал мыслить более оптимистично, суицидальные мысли исчезли. Я наблюдаю этого пациента четвертый месяц, хуже всего корректируется нарушение сна. Продолжительность немного увеличилась. Если самая наименьшая продолжительность была около двух, иногда трех часов, то сейчас мы вышли на пять с половиной часов, но это еще не полноценный ночной сон», – поделилась заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением РКПБ.

К психиатрам обращаются жители всех возрастов

По словам психиатров, с проблемами после коронавируса обращаются и молодые, и пожилые жители республики.

«Все-таки молодой возраст чаще располагает к астении и депрессии, а у пожилых пациентов чаще мы видим когнитивные нарушения – за счет того, что задействовалось сосудистое русло, повышена свертываемость крови, чаще вероятно проявление тромбозов и, как следствие, потом когнитивный дефицит», – отметила кандидат медицинских наук.

Молодежь, говорят врачи, лучше поддается лечению, чем пожилые пациенты. Серьезные проблемы с психикой могут появиться у перенесших Covid-19 даже в легкой форме.

Серьезные проблемы с психикой могут появиться у пожилых людей, перенесших Covid-19 даже в легкой форме Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Чтобы не столкнуться с тяжелыми последствиями вируса, врач посоветовала не заниматься самолечением при заболевании, обязательно обратиться за помощью в лечебное учреждение и внимательно следовать рекомендациям медиков.

«После того как переболели, обязательно пройти реабилитацию и диспансеризацию, которая сейчас приостановлена, но она, безусловно, с улучшением обстановки возобновится. Почему? Вирус недостаточно исследован, и мы еще не видим таких глобальных работ, которые описывали бы пациентов, переболевших в легкой, средней или тяжелой формах. Диспансеризация позволит выявить те отклонения, которые пациент может сам не замечать, но они могут быть, и на них можно будет подействовать фармакологически, предотвратить более серьезные осложнения», – отметила Башмакова.

Врач подчеркнула: если у вас есть отклонения здоровья после перенесенного Covid-19, то стоит как можно раньше обратиться к психотерапевтам.

С чем бежать к врачу?

Насторожить после коронавируса должна бессонница – когда вы длительное время спите по ночам менее шести часов.

«Когда мы говорим об упорной бессоннице – это не один-два раза в неделю, когда на фоне какого-то психоэмоционального перенапряжения, стресса, интеллектуальной перегрузки сон сбивается. Это когда ежедневно ночной сон составляет менее шести часов», – объяснила врач.

Если настроение снижено на протяжении более чем двух недель, то это может быть депрессия Фото: pixabay.com

Если настроение снижено на протяжении более чем двух недель, то это может быть депрессия. В случае если такое состояние преследует месяц, полтора и больше – это тревожный звоночек, который говорит о необходимости визита к специалисту.

«Если беспокоит тревога, то выраженность этой тревоги такова, что она препятствует работе и жизни как в своей семье, так и в макросоциуме, то есть когда тревога парализует, когда она занимает основное жизненное пространство в течение дня. Тревога может идти фоном или тревога может быть приступами, когда вообще идет приступ паники. Человек просто не может с места сойти, у него сердцебиение, потливость, ощущение страха смерти, такое тоже бывает», – рассказала Ольга Валерьевна.

Близкие или коллеги могут заметить, что после коронавирусной инфекции человек стал допускать больше ошибок, с ним стало тяжело общаться из-за появившейся рассеянности. Это тоже повод для обращения к психиатру.

«Бояться не нужно, необходимо обратиться за помощью. Не так мы страшны, как может показаться на первый взгляд, обратиться, получить помощь и максимально быстро и хорошо выйти из постковидного синдрома в свое привычное функционирование», – добавила спикер.

Жители Казани могут обратиться в две поликлиники: диспансер №1 на Волкова, 80 и диспансер №2 на Гагарина, 77а Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Жители Казани могут обратиться в две поликлиники: диспансер №1 на Волкова, 80 и диспансер №2 на Гагарина, 77а. Жители Татарстана могут обратиться по месту жительства в свою центральную районную больницу,

«Если жители республики хотят обратиться за помощью в Казань, то они могут прийти к нам в амбулаторно-поликлиническое отделение по адресу: ул. Ершова, 49. Всем рады, с удовольствием примем», – добавила Ольга Башмакова.