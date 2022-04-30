Шествие «Бессмертного полка» в Пестречинском районе пройдет в течение двух дней

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в Пестречинском районе Татарстана будет проходить в течение двух дней. В сельских поселениях шествия пройдут 8 мая, в Пестрецах — 9 мая. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

«Бессмертный полк» в муниципалитете пройдет офлайн — впервые после двухлетнего перерыва. Как и во многих городах и сельских поселениях республики, акция была отменена из-за пандемии коронавируса.

В Пестрецах колонна прошествует от Пестречинской школы №1 через парк Памяти, далее по улице и до главной праздничной площади.

В День Победы для жителей района состоится насыщенная программа. На центральной площади в 10.00 состоится театрализация «Поклонимся великим тем годам!», митинг и концертная программа запланированы на 11.00. В это же время в Детском городке состоится турнир по мини-футболу. Вечерний праздничный концерт, посвященный Дню Победы, начнется в 19.00 на центральной площади.

В течение дня в парке Памяти будет работать выставка музейных экспонатов из фондов Пестречинского краеведческого музея на военную тематику — письма, фотографии и другие личные вещи.

По словам пресс-секретаря администрации Ляйсан Мифтаховой, в настоящее время в Пестречинском районе идет подготовка к предстоящим торжествам: началось поздравление ветеранов, волонтеры обновляют памятники. В селе Богородское проводится реконструкция памятника павшим в Великой Отечественной войне на средства благотворителей. Спонсорскую помощь оказывает Пестречинская районная эксплуатационная газовая служба.